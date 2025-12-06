El 'salary cap' y Rodman como síntoma

Si no conocen a Trinity Rodman, búsquenla. El apellido les debe sonar, pues es hija del mítico Dennis Rodman, pero si por algo brilla es porque se ha convertido en una de las mejores futbolistas de Estados Unidos y ya es todo un icono comercial. ¿Su problema? La NWSL no tiene intención de romper su disciplina económica para evitar que la jugadora ponga rumbo a Europa. Pide un millón de dólares como mínimo. Un debate interesante, en un contexto en que la WNBA también mantiene un tira y afloja con sus jugadoras por las nuevas condiciones salariales y los clubes del Big-5 se debaten sobre hasta dónde llegar con su inversión en el fútbol femenino. ¿A qué velocidad puede avanzar este fenómeno?

Recordemos cómo funciona el modelo americano, porque a veces lo simplificamos todo en su modelo cerrado que da certeza con la supresión de los descensos. Probablemente, la mayor virtud que tiene es entender que el torneo está por encima de los clubes, en tanto que su mayor atractivo para aficionados, patrocinadores y televisiones radica en el equilibrio competitivo. La incertidumbre, aquí sí, de quién levantará el próximo trofeo. Y eso exige incentivar que el salary cap de todas las franquicias sea muy parecido, pero sobre todo que no rompa la viabilidad económica de nadie.

Una situación similar se está dando en la WNBA, donde las jugadoras reclaman que un mayor porcentaje de los ingresos se destine a salarios. La competición, de su lado, recuerda que hay una serie de gastos de estructura que no difieren mucho a los que puede tener un equipo NBA, y que eso reduce su margen para colmar esas exigencias. Porque sí, los ingresos en deporte femenino han crecido de forma rápida en los últimos cuatro años, pero de modo insuficiente para poder acercarlas a su condición de estrellas. De hecho, el ranking de Sportico sobre atletas mejor pagadas no incluye ninguna futbolista y la única jugadora de equipo es Caitlin Clark, de baloncesto, que no alcanza los 150.000 dólares de salario pero suma hasta 16 millones en patrocinio.

¿Y en Europa? Se mantienen las diferentes velocidades, sin un control económico claro más allá de querer incentivar la inversión. El problema es que los ingresos no crecen como se esperaba, el seguimiento mediático parece haber desacelerado a la espera de que las nuevas generaciones lo consoliden y la brecha es cada vez mayor. ¿Aquí sí tiene sentido una pirámide competitiva invertida en la que todo parta desde la Women’s Champions League? Y esto nos lleva al caso de NBA Europe. ¿Salvar al baloncesto europeo pasa inicialmente por una corrección bajista de los salarios? Así se entendería lo de dejar fuera a griegos y rusos.

LaLiga y la RFEF, con ingresos récord

Pese a las turbulencias de los últimos años, el fútbol español está en números récord, al menos en lo que se refiere al negocio. LaLiga ha cerrado el último curso con más de 2.000 millones de euros de ingresos pese al fin de contratos muy ligados al boom postpandemia, y la RFEF ya proyecta volver a superar los 400 millones en 2026 gracias al tirón del Mundial de Norteamérica. Son cifras que consolidan a ambas instituciones como motores económicos del deporte en España, con un papel decisivo para clubes y federaciones territoriales, pues este dinero va en gran medida a alimentar la actividad de todo el sistema.

Más allá de las cifras, el momento es simbólico: tras años de desencuentros, LaLiga y Federación han iniciado estos últimos meses una etapa de colaboración que puede ser clave para maximizar ese potencial económico. No se trata solo de repartir mejor los recursos, sino de generar nuevos. Y eso requiere unidad. La industria va bien, pero sigue necesitando reformas y estabilidad. Si los gestores del fútbol español entienden que sus intereses están más alineados de lo que parece, los récords pueden dejar de ser noticia para convertirse en norma.