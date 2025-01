Sacudida en la portería: ¿genialidad o 'Flickada'?

Szczesny ya sabe lo que es jugar en LaLiga / JAVI FERRANDIZ

El Barça de LaLiga se pareció por fin al de la Champions y convirtió su duelo con el Valencia en otro caudal inagotable de fútbol, goles y ocasiones. La solvencia del equipo dejó en un segundo plano una de las decisiones más trascendentes y arriesgadas que ha tomado Flick en lo que llevamos de temporada: que Szczesny fuera titular por primera vez en el campeonato de Liga.

El portero polaco había sido suplente en sus primeros tres meses como jugador del Barça, hasta que llegó la Supercopa de España. En un episodio nunca aclarado y en la víspera de las semifinales, Iñaki Peña, titular hasta aquel día, llegó impuntual a un entrenamiento y Flick lo relegó a la suplencia ante el Athletic por razones presuntamente disciplinarias. En la espectacular final en la que el Barça arrasó al Madrid, Szczesny repitió titularidad pero fue expulsado con el partido resuelto tras una mala salida. En el siguiente partido de Copa, Szczesny volvió a jugar, pero cuando llegó el partido liguero ante el Getafe, Iñaki Peña mantuvo la titularidad en la competición. Finalmente, ante el Benfica y en la Champions volvió a jugar Szczesny, cuya mala actuación en dos de los goles locales, quedó tapada por la heroica remontada del equipo.

En cierta manera, antes del partido contra el Valencia, parecía que Flick había puesto las cartas boca arriba y que apostaba por una alternancia controlada, como en los viejos tiempos de Claudio Bravo y Ter Stegen. Sin embargo, Flick dio ayer otra vuelta de tuerca a la portería y optó por Szczesny por primera vez en un partido de Liga. El único espacio que parecía a salvo para Iñaki Peña saltó ayer por los aires.

En menos de un mes, Szczesny ha conquistado la titularidad en todos los campeonatos y el mensaje que envió ayer Flick parece definitivo: el polaco ha ganado la batalla y ya es oficialmente el portero titular del Barça. Sin embargo, planean de fondo algunos interrogantes de calado: ¿Perdió Iñaki Peña la confianza de Flick por llegar impuntual un día o por razones estrictamente deportivas? ¿Cree el entrenador que los errores que ha tenido Szczesny pesan menos que lo que puede aportar su experiencia? ¿El relevo de Peña por Szczesny ha estado condicionado por los acontecimientos o era una decisión ya tomada? De momento, las decisiones de Flick con la portería se discuten poco porque en los días críticos le han acompañado los resultados.

En cualquier caso, la suplencia sobrevenida de Iñaki Peña no es fácil de entender si se tiene en cuenta que estaba realizando una temporada más que aceptable y que Szczesny no ofrece de momento un mejor rendimiento. Sin duda, lo más cómodo para Flick era continuar con Peña y no complicarse la vida. El tiempo dirá si la sacudida en la portería es una genialidad o una ‘Flickada’.