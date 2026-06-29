El runrún alrededor de Raphinha

No está tenendo Raphinha un final de temporada tranquilo. Tampoco en el Mundial, donde debutó sin brillo y en el segundo partido una lesión, otra más, volvió a meterle en el túnel de los horrores. Vive el brasileño en una atmósfera que no deja de ser intrigante. Hay rumores y especulaciones de ofertas árabes que van y vienen según el día, de declaraciones y contradeclaraciones sobre supuestas dificultades personales y económicas. Y a todo eso, el fichaje de Gordon que, sin duda, le hace menos imprescindible en clave Barça. Queda por ver cuál será su trayectoria en el Mundial, pero está claro que no ha empezado bien y que esta nueva lesión no hace más que aumentar las dudas.

Hay que preguntarse qué está pasando y, sobre todo, porqué está pasando. La cuestión es que al Barça le vendría bien un gran traspaso y que Raphinha tiene el cartel multimillonario que los técnicos podrían considerar, máxime cuando se está actuando sobre su demarcación para que quede bien cubierta. Es evidente que si por Gordon se han gastado 70/80 millones será para que juegue. Y que si por Raphinha, que en diciembre cumplirá 30 años, te puedes llevar cien kilitos, nunca más volverás a tener la oportunidad de semejante ingreso.

Es una encrucijada complicada, incluso puede que algo rebuscada, pero en el fútbol de hoy en día es de vital importancia moverse bien en el mercado, saber cuándo hay que fichar y también cuándo hay que vender. Es decir, detectar el talento antes de que el precio del jugador se dispare e intuir más tarde el momento en el que ya haya dado el máximo rendimiento para tener resuelto su relevo y atreverse con su traspaso.

Históricamente, el Barça no lo ha sabido hacer, básicamente porque es más complicado vender en un gran club ganador, pero tentaciones siempre las ha habido y lo peor es que luego todo han sido lamentos. Recuerdo el plan para traspasar a Alves cuando estaba en todo lo alto y cómo con los años se marchó entre acusaciones y sin dejar ni un euro en caja.

En el caso de Raphinha, la tentación existe y podría ser que también la necesidad. Para fichar a Julián Álvarez, ¡cuidado, que su Mundial hasta ahora está siendo de pena y merece una reflexión!, hace falta un dineral y para que venga, antes tendrá que marcharse otro que tenga una alta cotización. El runrún con Raphinha está ahí. El fichaje de Gordon bien podría ser la primera parte del plan, pero, ¡caramba!, también el Mundial de Gordon hasta ahora, con Rashford poniéndolo en evidencia, es preocupante.

Visto solamente desde el punto de vista económico, sería el momento de un traspaso, pues el próximo verano, con un año más en el pasaporte y uno menos de contrato, su precio sería bastante inferior. Pero por fútbol, Raphinha es mucho Raphinha. En fin, muchos rumores y pocas certezas. Tengo ganas de escuchar a Raphinha, a mí los tuits de parientes, amigos, conocidos y paseantes no me sirven, que es el que tendrá la última palabra.