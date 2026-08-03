El ruido de Ibiza y el silencio de Ferran

Ferran Torres está disfrutando del verano de su vida. Y tiene motivos de sobra. Marcar el gol que dio a España el Mundial justifica cualquier celebración. Ibiza, fiestas, yates, amigos, vino de altísima gama y una estética más propia de un DJ que de un futbolista forman parte de unas vacaciones que reflejan el gran momento que atraviesa. Hasta ahí, poco que objetar. Tiene 26 años, está en la cima y es libre de disfrutar de su tiempo como quiera. Aunque es cierto que tanta exposición pública puede resultar excesiva, especialmente cuando las redes sociales convierten cada brindis en un escaparate. Es, sin duda, el peaje de vivir voluntariamente bajo los focos.

La cuestión, sin embargo, no está en cómo pasa sus vacaciones, sino en el silencio que mantiene sobre su futuro. Y ahí sí creo que Ferran podría tener un gesto con el club que le paga el sueldo y con una afición que sigue pendiente de sus movimientos. Si realmente quiere renovar su contrato con el Barça, bastaría con un mensaje muy sencillo: "Soy feliz en el Barça y quiero seguir muchos años aquí". Una frase bastaría para rebajar la incertidumbre y frenar los rumores.

Por el contrario, si considera que ha llegado el momento de cambiar de aires, también sería positivo que lo dijera con claridad, siempre que exista una oferta firme sobre la mesa. Es lógico que el PSG o cualquier otro grande de Europa se interesen por uno de los delanteros españoles con mayor cartel. Lo perjudicial es prolongar una indefinición innecesaria. Un posicionamiento de Ferran obligaría al Barça a mover ficha. Todo indica que, si llegara una oferta importante, el club la estudiaría con atención. Eso sí, tampoco parece que Hansi Flick considere este asunto una prioridad absoluta.

La incertidumbre nunca ayuda a planificar una temporada. Pero esa planificación no depende solo del Barça. También de un futbolista que, como tantos otros, antepone legítimamente su carrera profesional a los intereses del club.

Ferran está de moda. En la selección, en el Barça y en Ibiza. Pero el fútbol tiene poca memoria: las modas pasan y las decisiones, cuando se retrasan demasiado, acaban hablando por sí solas.