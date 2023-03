Que el ruido del 'caso Negreira' no nos haga olvidar el clásico

El ruido ensordecedor del 'caso Negreira' nos está despistando de lo realmente importante: el Barça se juega la Liga dentro de cuatro días. El clásico del domingo en el Camp Nou puede decidir el campeonato. Si gana el equipo blaugrana, conseguirá aumentar su ventaja hasta los 12 puntos, una diferencia insalvable para el Madrid. Este duelo trascendental para el título está pasando desapercibido en una semana en la que toda la atención debería estar centrada en las posibilidades del conjunto de Xavi de conquistar un título que le es esquivo desde hace cuatro años. Para el Barça, volver a ganar la Liga es indispensable para que el círculo virtuoso del nuevo proyecto empiece a girar. Está claro que la campaña mediática de acoso y derribo contra el club blaugrana tiene como principal objetivo desestabilizar al equipo en un momento crucial de la temporada.

Como dijo Laporta y como recordó muy bien ayer Enric Masip, asesor del presidente, no es casualidad que toda la polémica alrededor de las facturas de Enríquez Negreira y su hijo explote ahora. Se trata de perturbar lo máximo posible al entorno para que esto, al mismo tiempo, perjudique a la plantilla y le afecte en su rendimiento en el campo. Afortunadamente, Laporta y Xavi han blindado el vestuario y el equipo intenta mantenerse al margen del escándalo... pero los futbolistas no viven en una burbuja (aunque a veces lo parezca) y son conscientes de la situación comprometida en la que se encuentra el club.

PIQUÉ PONE LA MANO EN EL FUEGO

Gerard Piqué, que hace solo cuatro meses ejercía de capitán de ese mismo vestuario, explicó ayer que los jugadores no tenían ni idea de los supuestos informes que realizaba Negreira. El exfutbolista, por encima de todo, defendió la honorabilidad del club: “Pongo la mano en el fuego por que el Barça no ha pagado a los árbitros”. Y se mostró indignado por lo que considera “una conspiración”: “Por mucho que quieran ensuciar es una época tan dorada... no es ya lo que ganamos sino cómo se ganó. Pueden revisar todo. Fuimos muy muy superiores. No dependíamos de los árbitros. Que se dediquen a malmeter... yo pasaría olímpicamente y a lo siguiente”.

La argumentación de Piqué es la misma del club: quieren hacer daño al Barça intentando manchar sus éxitos. Está claro que no lo conseguirán. Sencillamente porque es mentira... Aunque el ruido siga en aumento y la campaña se intensifique. Ayer, por ejemplo, se supo que la Fiscalía Anticorrupción será la que se encargue del caso. La apisonadora no para...