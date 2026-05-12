La rúa de la unidad ante el desfile de los sentenciados

Barcelona se echó ayer a la calle para celebrar algo más que un título. Ver a los más jóvenes saltando en el autobús, contagiando una alegría casi infantil a una ciudad entregada, es la prueba de que el futuro ya se ha instalado en el Camp Nou.

No hay que olvidar a los ‘viejos’ del lugar pero sin duda el número y la intensidad de los más jóvenes dominó la celebración y demuestran que quieren ser leyenda. Los Lamine, Fermín, Gavi... tienen muchas ganas de ser líderes por muchos años y es que la piña que vimos ayer no se compra con talonario.

Es el resultado de un vestuario que rema en la misma dirección, donde los veteranos han sabido guiar a una hornada de jóvenes que juegan con la insolencia de quien no conoce el miedo. Mientras la capital catalana vibraba en blau y grana, el eco del clásico seguía resonando como una condena para un rival que hoy es, literalmente, un juguete roto. La distancia entre ambos proyectos no se mide ya solo en puntos, sino en la vitalidad de uno frente al agotamiento absoluto del otro.

Mientras en Barcelona se sueña con lo que está por venir, en Madrid el incendio ya es incontrolable. La imagen de la euforia culé es la otra cara de la moneda de un equipo que ha terminado el curso desguazado y sin respuestas. Arbeloa ya debe de estar pensando en cómo salir del Bernabéu, quizás también se quedará mirando la ristra de trofeos, como cuando llegó. Esa vitrina habla más de pasado que de presente y tendrá que asumir que en seis meses ha tirado por la borda su carrera en el banquillo blanco y que detrás de él saldrán más jugadores tocados y castigados por su gestión. El Barça está más cerca de lograr una Champions con un equipo unido y con un líder indiscutible como Flick que el Madrid con el enésimo invento al abrigo del espíritu de Juanito.