Nada se ha roto con Nico Williams

Nico Williams celebrando con el Athletic / EFE

Más allá de la decepción que haya supuesto no haber podido fichar a Nico Williams, la realidad es que nada ha cambiado, ni se ha roto, respecto a los planes iniciales del Barça y del propio jugador en el momento en que éste renovó por el Athletic. La hoja de ruta del fichaje del extremo rojiblanco por el Barça estaba planteada a un año vista a fin y a efecto de que todos los protagonistas quedaran satisfechos. El Athletic, porque podría argumentar ante su afición que había conseguido retenerle una temporada; el jugador, porque se podría ir con la conciencia tranquila dejando sesenta millones en caja y el Barça, porque tendría un año de margen para organizar su economía. Pero...

La Eurocopa lo cambió todo. Nico explotó como crack diferencial y su sociedad con Lamine Yamal multiplicó por mil las expectativas, de manera que el Barça lo vio como la manera ideal de contrarrestar el impacto psicológico de la llegada de Mbappé al Madrid. Para el Barça, esperar ya no tenía sentido. Laporta y Deco se pusieron en marcha, estaban dispuestos a endeudarse todavía más para traer a Williams y a Olmo, pero Nico se arrugó ante la presión a la que le sometieron en Bilbao. Aprovechando el impasse para su inscripción, se bajó del carro. De todos modos, el plan inicial sigue vigente. Nico no promete más de un año al Athletic. Y desde luego, nada de renovación. Estamos donde estábamos antes de la Eurocopa. Objetivo junio del 2025. Lo único que podría haber cambiado sería la relación Barça-Nico, pero sería de cara a la galería, en dos días todo olvidado, ya saben. No descartemos todavía ver a Nico de azulgrana.