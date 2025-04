Entre rotaciones y tensiones, lo más duro para Flick

Flick vive su momento más delicado con la gestión de las rotaciones / Valentí Enrich / SPO

Con todos los matices de lo que puede entenderse por trabajo duro para una persona que gana millones por hacer lo que más le gusta, este es el momento más complejo al que se enfrenta el entrenador del Barcelona.

En general, el trabajo de los entrenadores de fútbol no es el más grato del sector. Si pierden, a la calle; si van ganando, máxima presión por la lucha por los títulos. Ancelotti está en el primer caso y Flick, en el segundo. El técnico azulgrana se encuentra en el momento más decisivo de su gestión, puede ganar el triplete, pero a medida que se acerca el ser o no ser, cada acción que realice tendrá una determinada reacción en el equipo. Y no puede fallar.

Ante todo, están el calendario y las alineaciones. Tanto partido seguido lo complica todo y aún con rotación ya ha perdido a Lewandowski. Es hora de rotar, pero ya se vio en Dortmund que dar descanso a Pedri no fue la mejor idea, lo mismo que reservar a Lamine y Olmo ante el Celta.

Personalmente, no me gustan las rotaciones, aunque entiendo que ahora son necesarias y si me pongo en la piel del entrenador, padezco más que nunca por él, pues siempre tendrá la culpa si algo sale mal. Para más dificultad, muchos jugadores no entienden que ni tan siquiera así no jueguen y otros no quieren ser los sacrificados, lo que genera tensiones internas.

Ansu Fati, Ferran Torres y Fort se han rebotado sin disimulo y Flick ha tenido que actuar con mano izquierda pero con firmeza, sabiendo que en esta fina línea está el éxito de la carrera hacia el triplete.