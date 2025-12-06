Roony sorprende, Ferran golea, pero Pedri es el rey

Roony Bardghji no había disputado ni un minuto en los últimos cinco partidos. Sin embargo, Hansi Flick decidió que fuera el sustituto de Raphinha y lo incluyera en el once titular. A priori, una papeleta complicada para un futbolista de 20 años que había tenido pocas oportunidades, pero que supo aprovecharla sobradamente y con enorme personalidad. Tanto fue así que marcó un golazo y participó en dos de los tres que logró Ferran.

Roony fue el futbolista revelación, Ferran se ha ganado la titularidad a base de goles, pero este equipo no se entiende sin Pedri. El centrocampista canario es quien pone orden, aporta tranquilidad y marca el ritmo del partido. La mejor muestra son los dos últimos encuentros del Barça. Cuando Pedri está en forma, el equipo de Flick es una máquina imparable. Tras las dos espectaculares victorias consecutivas, se abre ahora un debate sobre el regreso de De Jong. El futbolista holandés es del agrado de Flick, pero su ausencia coincide con los dos mejores partidos de esta temporada azulgrana.

El abultado resultado de la primera parte no evitó que el Barça continuara jugando al ataque y gozara de numerosas ocasiones de gol, aunque con menor acierto después del descanso. Lamine Yamal, que ya ha superado la pubalgia, fue el autor del quinto del Barça tras transformar un penalti. A partir de aquí, el equipo se durmió y encajó dos goles. Por suerte ya todo estaba sentenciado. En fin, se cumplen las palabras de Hansi Flick cuando afirmó hace unos días que el equipo había cambiado la irregular dinámica del inicio del campeonato. Pues sí, tenía toda la razón. Este equipo vuelve a asustar a sus rivales.

Mientras, el próximo rival en la Champions, el Eintracht de Frankfurt, perdía por seis a cero en el campo del Leipzig. Queda mucho y no se ha ganado nada, pero, poco a poco, todo se pone de cara para el Barça.