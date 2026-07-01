Ronald Araujo no encaja en el modelo (de Flick)

Ronald Araujo terminó su segunda participación mundialista sin haber podido jugar ni un solo minuto por lesión, como le ocurrió en Qatar 2022. En la Copa América 2024, en cuartos de final, se rompió el tendón isquiotibial del muslo derecho y, tras pasar por el quirófano, estuvo seis meses de baja.

Es obvio que el uruguayo no tiene suerte con las lesiones, ni con la Celeste ni con el Barça. Y la reiteración de percances físicos a lo largo de las últimas campañas ha minado y condicionado su rendimiento. Es un top que no está pudiendo exhibir todo su poderío.

Desde el punto de vista personal, la temporada termina de una forma lánguida para Ronald, que ha tenido que superar todo tipo de retos y obstáculos. Ahora, y no antes, se abre el escenario adecuado para que el club se plantee el debate sobre su continuidad más allá del tópico de respetar la decisión del jugador; un argumento que de puertas hacia fuera puede tener lógica, teniendo en cuenta que el fichaje de Julián Álvarez se fundamenta en los deseos del interesado de vestirse de blaugrana.

Araujo no ha tenido minutos con Uruguay en este Mundial 2026 / X

El estilo de Hansi Flick no se adecúa a las características de Ronald. Dos cursos han servido para explicitarlo. Hay una incompatibilidad táctica que ya no solo no potencia las grandísimas virtudes futbolísticas del uruguayo, sino que las empequeñece. A tenor de lo experimentado en los dos cursos anteriores, no se aprecia que haya demasiados visos de evolución.

Lo mejor para el Barça, y para el propio jugador, es plantearse una salida pactada en lugar de seguir insistiendo en una permanencia que no es positiva futbolísticamente para ninguna de las partes.

Con 27 años, Araujo afronta la madurez de su carrera. Su físico descomunal (mide 1,92 m) podría ponerlo al servicio de una filosofía de juego que maximizase su aportación al colectivo. Tiene mucha carrera por delante para ser protagonista tanto a nivel de clubes —difícilmente lo será con el estilo de Hansi Flick— como en la selección uruguaya, donde ahora se abre un nuevo ciclo tras la etapa decepcionante de Marcelo Bielsa.

Deco es muy poco favorable al intercambio de cromos. Prefiere valorizar el talento ya presente en el primer equipo y La Masia, en lugar de buscar algo semejante fuera. Lo ha probado en la etapa de restricciones financieras y lo seguirá haciendo ahora, en la que el club, que siempre ha evolucionado positivamente en su restructuración, ya puede afrontar fichajes de gran calibre.

En este caso, sin embargo, el escenario es otro. Y aquí el director deportivo puede aplicar otra de sus máximas, que es anteponer los intereses del Barça a los de cualquier otro, incluidas sus ideas preconcebidas y su propia opinión. Por eso se entiende tan bien con Hansi Flick. El vestuario es consciente de ello. Y el mercado ya ha descubierto cómo actúa el luso-brasileño, y por eso se ha ganado el respeto en un cargo que desarrolla por primera vez en su carrera, porque, hasta entonces, estaba sentado en el otro lado de la mesa.

Todo el barcelonismo ha entendido que, con Flick, el rendimiento defensivo es un concepto colectivo, que empieza por la presión alta de los delanteros —por eso fue clave la ausencia de Raphinha en la Copa y la Champions—. Sin embargo, no se debería abdicar de intentar reforzar la última línea con nuevas piezas que se encajen mejor en el puzle táctico.