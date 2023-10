El rompecabezas de la delantera culé

El Barça seguirá con sus cambios arriba para tener un equipo más competitivo La llegada de Vitor Roque no basta

Fichar prácticamente sin dinero es una auténtica pesadilla y más cuando se debe aportar gol a una plantilla, lo más buscado en el mercado. Al Barça y a su área deportiva le preocupa mucho la transición futura que se dará en la parcela ofensiva y todos, internamente, tienen claro que habrá cambios importantes para asegurar el futuro.

El primero ya se dio este verano con la abrupta salida de Ousmane Dembélé y la marcha de un Ansu Fati con el que ni se cuenta ni se contará, pero lo que viene en los próximos meses apunta a revolución. Deberán darse salidas, estudiar renovaciones y confiar ciegamente en Lamine Yamal como centro del proyecto deportivo.

El Barça sigue necesitando gol y jugadores diferenciales y con Vítor Roque no basta porque es un melón por abrir, que debe adaptarse y por quien hay dudas de que acabe convirtiéndose en un crack. Deco lo sabe y está trabajando para que el Barça no pierda empuje.

En verano sedeberán tomar decisiones drásticas sobre lo que no funciona, se deberá abordar el futuro o continuidad de Lewandowski, definir la dificilísima continuidad de Joao Félix y traer algún jugador más experimentado que pueda aportar. Todo muy complicado si no se vende, pero necesario para que el equipo pueda competir en Europa. Nadie tiene el futuro asegurado mientras que se buscan oportunidades de mercado realistas. Porque el Barça no está para incorporar cracks y, quizás, tampoco lo esté en los próximos años.

Si la transición en defensa se ha clavado, formando la línea más solvente de los últimos años, y en el centro del campo se ha parcheado bien la zona, en ataque al Barça le falta una última vuelta de tuerca para convertirse en un grande de Europa. La carta Lewandowski estuvo bien como referente del primer gran proyecto de Xavi, pero el futuro demanda otra cosa. Y suerte que la irrupción inesperada de Lamine Yamal puede ayudar a que todo se lleve de una forma más natural. Quedan meses por delante, pero arriba van a pasar cosas porque ya se está debatiendo un nuevo recorte de fichas y la entrada de aire fresco que le permita al Barça mejorar su capacidad goleadora y apuntalar un proyecto que necesita dar algunos pasos más.