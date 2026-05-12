¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

Mientras el barcelonismo celebraba de manera eufórica la tercera liga en los últimos cuatro años y la decimotercera en el siglo XXI el excelente periodista de RAC1 Oriol Jové lanzaba un post en X que confirma lo que hemos venido defendiendo en SPORT desde hace mucho tiempo. Hay una relación directa entre los minutos que juegan los futbolistas de La Masia en la liga y los triunfos que logra el Barça.

En los momentos en los que el Barça ha contado menos con sus canteranos los resultados han sido más discretos y cuando ha crecido el impacto de los jugadores de casa los triunfos se han elevado. Esta estadística cierra cualquier debate sobre el supuesto uso romántico de La Masia.

El argumento de algunos 'adictos' a fichar por fichar y no mirar a La Masia es que no todos los canteranos valen. Lo que nunca argumentan es que cuando se ficha por ficharlos resultados decrecen y la economía se resiente.

Laporta, Deco y Flick han logrado el equilibrio perfecto entre configurar una plantilla con el corazón de La Masia y refuerzos diferenciales de fuera.

La clase media tiene que ser siempre de casa. Los Eric, Gerard Martín, Casadó, Gavi, Balde, Bernal y compañía han vuelto a demostrar que siempre suman para el equipo sean o no titulares y que los fichajes tienen que ser futbolistas especiales que complementen lo que La Masia no puede producir.

La mayoría de la plantilla del Barça se ha formado en La Masia / Valentí Enrich

El Barça no es el Athletic Club que prioriza su identidad a ser un club ganador pero lo que se dice poco es que la apuesta por La Masia es lo contrario al romanticismo.

La apuesta por La Masia es la apuesta más pragmática ya que cuantos más jugadores del fútbol base son importantes en el primer equipo mejores son los resultados.

Los canteranos del Barça son el corazón del equipo / Valentí Enrich

Los mejores Barças han tenido siempre una columna vertebral de futbolistas canteranos. Gracias Oriol Jové por demostrar con estadísticas algo que muchos se resistían a aceptar.

El Barça actual es lo que es gracias a La Masia y para seguir creciendo es tan importante acertar en los fichajes como seguir creyendo en los canteranos que pisan fuerte y piden paso. Para soñar y ganar hay que seguir teniendo a La Masia como el principal activo del club.