Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joan GarciaJódar - TienValverdeTopuriaPrelista EspañaJulián ÁlvarezMessiFábregasHuelga profesoresPalmarés LigasKroosA qué hora juega el BarcelonaGiro Italia hoyClasificación Giro ItaliaCalculadora descenso LigaFinal Four EuroligaPueblosLamine Yamal PalestinaMaldiniCañizaresSusana GuaschPensionistasPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

Opinión | FC Barcelona

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Redactor de SPORT

¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

Casadó, Gavi y Balde representan al jugador tipo de La Masia

Casadó, Gavi y Balde representan al jugador tipo de La Masia / Valentí Enrich

Mientras el barcelonismo celebraba de manera eufórica la tercera liga en los últimos cuatro años y la decimotercera en el siglo XXI el excelente periodista de RAC1 Oriol Jové lanzaba un post en X que confirma lo que hemos venido defendiendo en SPORT desde hace mucho tiempo. Hay una relación directa entre los minutos que juegan los futbolistas de La Masia en la liga y los triunfos que logra el Barça.

En los momentos en los que el Barça ha contado menos con sus canteranos los resultados han sido más discretos y cuando ha crecido el impacto de los jugadores de casa los triunfos se han elevado. Esta estadística cierra cualquier debate sobre el supuesto uso romántico de La Masia.

El argumento de algunos 'adictos' a fichar por fichar y no mirar a La Masia es que no todos los canteranos valen. Lo que nunca argumentan es que cuando se ficha por ficharlos resultados decrecen y la economía se resiente.

Laporta, Deco y Flick han logrado el equilibrio perfecto entre configurar una plantilla con el corazón de La Masia y refuerzos diferenciales de fuera.

La clase media tiene que ser siempre de casa. Los Eric, Gerard Martín, Casadó, Gavi, Balde, Bernal y compañía han vuelto a demostrar que siempre suman para el equipo sean o no titulares y que los fichajes tienen que ser futbolistas especiales que complementen lo que La Masia no puede producir.

La mayoría de la plantilla del Barça se ha formado en La Masia

La mayoría de la plantilla del Barça se ha formado en La Masia / Valentí Enrich

El Barça no es el Athletic Club que prioriza su identidad a ser un club ganador pero lo que se dice poco es que la apuesta por La Masia es lo contrario al romanticismo.

La apuesta por La Masia es la apuesta más pragmática ya que cuantos más jugadores del fútbol base son importantes en el primer equipo mejores son los resultados.

Los canteranos del Barça son el corazón del equipo

Los canteranos del Barça son el corazón del equipo / Valentí Enrich

Los mejores Barças han tenido siempre una columna vertebral de futbolistas canteranos. Gracias Oriol Jové por demostrar con estadísticas algo que muchos se resistían a aceptar.

El Barça actual es lo que es gracias a La Masia y para seguir creciendo es tan importante acertar en los fichajes como seguir creyendo en los canteranos que pisan fuerte y piden paso. Para soñar y ganar hay que seguir teniendo a La Masia como el principal activo del club.

TEMAS

  1. Pedri presenta a su nueva novia tras ganar la Liga
  2. El emotivo mensaje de Gavi a Dembélé tras ganar la Liga: 'Es más que un amigo. Hablamos todos los días
  3. Rúa del Barça, hoy en directo: recorrido, horario y dónde ver la celebración de Liga 25-26 por las calles de Barcelona
  4. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes
  5. La tormenta que amenaza con agravar la crisis del Madrid
  6. Otro mensaje de Mbappé después de la derrota del clásico
  7. Cancelo, explota: 'En el Al Hilal no me dijeron la verdad y ahora sé muy bien lo que quiero
  8. Hansi Flick (61 años), entrenador del FC Barcelona: 'Mi madre me dio a luz a los 16 años y mi padre también era muy joven

¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

¿Romanticismo? La estadística definitiva que avala que La Masia es la apuesta más pragmática

La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas

La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas

Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona

Sigue en directo la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Alavés - FC Barcelona

Fiestas, "modelos" de lujo y gas de la risa: los vídeos de Fabrizio Corona que salpican a exjugadores del Milan

"Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça"

"Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça"

De la Costa Amalfitana a las cimas de los Apeninos: así será la primera semana del Giro de Italia 2026

De la Costa Amalfitana a las cimas de los Apeninos: así será la primera semana del Giro de Italia 2026

En directo: Jódar busca los cuartos ante otra promesa de la Next Gen

En directo: Jódar busca los cuartos ante otra promesa de la Next Gen

Luka Doncic no irá con Eslovenia este verano para pasar tiempo con sus hijas: "Siempre irán lo primero en mi vida"

Luka Doncic no irá con Eslovenia este verano para pasar tiempo con sus hijas: "Siempre irán lo primero en mi vida"