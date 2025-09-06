El rol de Lewandowski esta temporada

Robert Lewandowski, durante un partido de pretemporada disputado en Corea el pasado 4 de agosto / JEON HEON-KYUN / EFE

No es habitual que un crack de la dimensión y jerarquía de Lewandowski sea suplente, por mucho que acabe de salir de una lesión. Y sin embargo, el polaco lo ha sido dos veces en este inicio de temporada, contra el Levante, donde sí acababa de recibir el alta médica, y frente al Rayo, una semana después. Y lo ha sido sin el menor ruido en el entorno ni una sola queja del jugador.

Evidentemente, se trataba de una decisión consensuada que a la fuerza tenía que responder a una situación previamente creada. Y en efecto, el propio jugador ha confirmado que esta temporada, más que en la cantidad de minutos que juegue, se fijará en la calidad. Es decir, titular contra el Madrid, los partidos grandes y decisivos de la Liga, la Supercopa y la Champions, y el resto, tranquilidad y buenos alimentos. A sus 37 años, ha llegado la hora de dosificarse.

A partir de aquí, lo que toca preguntarse es si al Barça le conviene tener a su goleador y a una de las figuras más importantes, y mejor pagadas, en este estado de semiactividad. Por mucho que le queramos todos y que su trayectoria en sus tres anteriores temporadas como azulgrana haya sido impecable, es evidente que no. Más, cuando la posición de delantero centro es la única que no está específicamente doblada en la plantilla.

Seguro que si Flick lo acepta es porque entiende que lo mejor para sacar el máximo rendimiento al actual Lewandowski es evitarle un desgaste excesivo, pero un Lewandowski a medias ya no será lo mismo.