El rol de Deco y Flick en las elecciones

Desde este lunes, oficialmente se ha abierto la veda de la ‘selva electoral’ del Barça. A efectos prácticos, hace ya semanas e incluso meses que se empezó el fuego cruzado y a lo largo de este tiempo se han ido destapando las cartas. Caras visibles (la mayoría conocidas y ‘fajadas’ en este terreno como Font, Círia, Camprubí o el propio Laporta) y otros ‘outsiders’ que siempre dan algo de vidilla.

En este sentido, unas horas después de anunciar ‘Jan’ su dimisión para dar paso a todo el proceso electoral apareció William Maddock St Noble. Un nuevo precandidato que aboga por una campaña ‘low cost’ y a un ‘contra todo y contra todos’ que seguro que deja alguna que otra anécdota para el recuerdo.

Flick y su figura en clave electoral

Dicho esto, todos los agentes entran en escena a partir de ahora. Y hay algunos que pueden ser más determinantes que otros. La figura de Hansi Flick ha sido y será utilizada con propósito electoralista. El alemán, lógicamente, se mantendrá al margen. No tomará partido.

Hansi Flick (c) sentado en el banquillo del Spotify Camp Nou entre Marcus Sorg (c) y Arnau Blanco / Dani Barbeito

Ahora bien, si se le pregunta, como ya ha sucedido, tampoco va a rehusar el juego. ¿Que si no sale elegido Laporta puede garantizar que seguirá siendo técnico del primer equipo del Barça? Pues sin querer interferir mucho, echó un buen cable al ya expresidente azulgrana. “Desde que estoy aquí ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero hemos tomado las decisiones adecuadas en los fichajes y se han dado oportunidades a los chicos de La Masia. Se han hecho muchas cosas bien y para el club es importante tener estabilidad. Veremos qué pasa. Los socios decidirán el futuro del club. Espero que vaya en la buena dirección”, reivindicó el entrenador de Heidelberg recientemente.

La figura de Flick

No ha dudado en decir que está muy a gusto con la junta actual, que está agradecido porque Laporta lo escogiera en su momento. Sin duda, que Flick ponga todo esto en valor es para el presidente saliente una bendición. Hansi Flick se ha ganado el respeto y el cariño del barcelonismo.

Se ha convertido en un fenómeno de masas, en una de las cabezas más visibles de este Barça, en una especie de gurú. Y el mero hecho que haya dudas respecto a si seguiría o no como entrenador si sale otro candidato ya puede hacer temblar algunos cimientos.

Joan Laporta y Deco, hablando con Rafa Yuste / Valentí Enrich

Luego está la figura de Deco. Aquí hay menos incógnitas. Si Laporta no gana, el lusobrasileño apunta a no continuar. Sea quien sea el presidente elegido. Víctor Font, que tiene un litigio con él desde hace meses, ya dijo recientemente que Deco no será su director deportivo. Unas palabras que irrumpieron el mismo día que Flick hablaba en rueda de prensa. Y este hizo una defensa categórica de Deco, con quien tiene muy buena sintonía.

En fin, tanto Anderson da Souza como Hansi Flick, oficialmente al margen de todo este proceso y centrados en el día a día deportivo, jugarán un papel importante.