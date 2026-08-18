Rodri ilusiona, Flick manda y Laporta vibra

Solo hay que ver las imágenes de la puerta del restaurante Botafumeiro para comprobar la ilusión que ha despertado Rodri entre el barcelonismo. El nuevo fichaje del Barça salió del conocido establecimiento acompañado por Joan Laporta y rodeado de aficionados, cámaras y una expectación solo al nivel de los grandes cracks. Y es que el campeón del mundo ha elegido el Barça por delante del Madrid, una decisión que ha calado hondo entre la afición.

Después de escucharle, además, uno tiene la sensación de que su decisión va mucho más allá del talonario. Rodri es un futbolista excepcional, pero también transmite sensatez, humildad y, sobre todo, ideas muy claras. Su llegada supone un nuevo golpe de ilusión para un club con jugadores capaces de marcar una época.

Algo parecido sucede con Hansi Flick. En su tercera temporada al frente del Barça, el técnico alemán empieza a tomar decisiones que recuerdan al estilo de Johan Cruyff. O sea, mensajes claros, jerarquías definidas y pocas concesiones.

La elección unilateral de los capitanes no es un detalle menor. Raphinha, Pedri y Eric lucirán el brazalete de capitán, salvo que la plantilla diga lo contrario. Mientras, De Jong, lesionado, queda en la recámara. Una manera sutil, pero contundente, de señalar quiénes son sus hombres de confianza y quiénes han perdido peso específico en el vestuario.

Y mientras Rodri ilusiona y Flick manda, Laporta vuelve a ejercer de Laporta. Superado el susto de salud del verano, el presidente recupera su particular manera de vivir el Barça: con pasión, entusiasmo y sin esconder las emociones.

No hay otro presidente que vibre como él en toda la Liga. A todo eso, la imagen de Laporta y Rodri saliendo del restaurante, entre una multitud entregada, contrasta con la frialdad de Florentino Pérez en la privada y casi oculta presentación de Mourinho. Son dos maneras de entender la presidencia. Y, ahora mismo, en Barcelona vuelve a respirarse ilusión.