Rodri, un fichaje descomunal y de alcance global

Para un eclipse total, el que ha protagonizado Rodri este verano, no solo porque con su incorporación el Barça ha oscurecido todos los movimientos del eterno rival, sino porque es la gran bomba del mercado. No hay ningún otro fichaje, independientemente de su valor, que se acerque al impacto futbolístico que representa la llegada del mejor mediocentro del mundo a Barcelona.

Para la historia siempre quedará el recuerdo de que, el día en el que Rodri le dijo ‘no’ a Florentino, el Real Madrid, que había anunciado el fichaje de Diomande —el segundo más caro de su historia, por detrás del ruinoso fichaje de Hazard—, a toda prisa, tuvo que echar otra cortina de humo comunicando la renovación de Vinícius. Ni así lograron apaciguar el cabreo de la afición merengue.

Ahora Rodri ya puede prepararse, porque la Caverna irá contra él con todo, como ya le ocurrió en su día a Neymar Jr., otro que no quiso saber nada de la chequera blanca. De hecho, el capitán de la selección ya tiene experiencia en ver cómo la prensa de su ciudad lo ninguneaba en el Balón de Oro que conquistó en 2024, porque querían que lo ganara Vinícius. Este es el patriotismo que se gasta en la capital española. Antes el Real Madrid que nada.

Rodri ya es azulgrana / Gorka Urresola

Más allá de que Rodri haya dejado con tres palmos de nariz al madridismo, porque ha preferido el estilo Barça, que ha degustado con Pep Guardiola en el City, su llegada al Spotify Camp Nou tiene un impacto planetario brutal, que solo en el eclipsado Madrid son incapaces de visualizar, reconocer y aceptar.

El Barça ficha al capitán que levantó el título Mundial hace un mes en Nueva Jersey, invitando, educadamente, a Donald Trump a retirarse del escenario en el centro del MetLife Stadium. Rodri fue elegido Balón de Oro de la Copa del Mundo. Y es, virtualmente, el ganador del próximo Balón de Oro, el segundo de su currículo.

Es un elegido. Entra en un selectísimo y exclusivo club de futbolistas que han conquistado un Mundial, una Eurocopa, la Champions League y el Balón de Oro. Y, sustituyendo la Eurocopa por su equivalente sudamericano, la Copa América, ha alcanzado este verano el nivel de tres mitos del barcelonismo: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho y Leo Messi.

Rodri con Lamine Yamal / Archivo

Fichar a Rodri refuerza la marca Barça, asociada a su innegociable y excelso estilo de juego, en todos los continentes: de Tokio a Sídney; de Miami a Buenos Aires, pasando por México DF y el eje São Paulo-Río de Janeiro; de Johannesburgo a El Cairo, y por todos los grandes centros europeos, que serán rivales en esta próxima Champions League.

Rodri de blaugrana es el mensaje definitivo. El Barça ha abandonado el proceso de reestructuración, en el que, por cierto, ha ganado tres de las últimas cuatro Ligas en un mano a mano con el Madrid, para decir que ha regresado con toda su fuerza.

Vuelve a ser el polo futbolístico preferido para los que quieren divertirse y ganar jugando un fútbol único, donde ahora está el mejor del mundo, Rodri, y el que lo será, Lamine Yamal, que ya tiene un Mundial en su currículo con solo 19 años.

El equipazo que ha construido este Barça de Hansi Flick es de época, a la espera de la incorporación final del ‘9’, con el culebrón Julián Álvarez en su apogeo, y de un central que aporte experiencia al eje defensivo, donde está como estandarte el futuro Golden Boy, Pau Cubarsí, otro campeón mundialista con 19 años. Corren malos tiempos para los ‘haters’ del Barça.