Rodri ficha por 'Gran Hermano'

Hoy, tal vez se enfade conmigo algún colega de profesión, pero alguien debe decirlo. Hemos llegado a un punto maravilloso de periodismo de vanguardia en que no necesitamos que los futbolistas hablen con nosotros: Nos basta con espiarlos. Si conversan, escuchamos. Si susurran, subtitulamos. Si ponen mala cara, interpretamos. Y si un jugador le confiesa en privado a un colega y amigo, que el rival es malo (o juega mal), ya tenemos escándalo nacional. Bienvenidos al periodismo de Gran Hermano. El prota de esta semana se llama Rodri. Una confesión terrible. Casi criminal. Un futbolista hablando con un compañero en la privacidad de su banquillo durante un partido ¡Qué temeridad!

Lo extraordinario no es que Rodri opinara. Lo increíble es que creamos tener derecho a escuchar lo que no nos dice a nosotros, y después a reproducirlo como si hubiese sido en una rueda de prensa. Seamos decentes: Que hubiera una cámara delante no convierte sus palabras en propiedad intelectual de nadie. De nadie. Pero parece que hemos decidido que un objetivo concede licencia para invadirlo todo. El banquillo ya no es un lugar donde los futbolistas cambian impresiones: es una especie de pecera con una cámara apuntándote para deleite de cotillas, porteros y porteras, y no precisamente bajo palos. Y sí… Rodri puede decir que el Valencia es malo. Como seguramente ha dicho decenas de veces cualquier otro futbolista del planeta de cualquier otro rival ¿Qué ocurrirá cuando el rival les esté pasando por encima y el mismo Rodri le diga a Cubarsí que los malos son ellos (que algún día lo dirá)? ¿También lo convertiremos en drama nacional televisado? Porque seguro que esa conversación también se dará. Y también será privada. Exactamente igual de privada.

No. El problema no es Rodri. El problema somos nosotros cuando confundimos informar con fisgonear. Los periodistas tenemos derecho a mirar, analizar, preguntar, explicar, y hasta opinar. Lo que no deberíamos tener, es barra libre para entrar en confesiones donde nadie nos ha invitado, y utilizarlo para destruir. El puto Gran Hermano ya vigila suficiente. No hagamos que el fútbol se convierta en una gigantesca ventana de chismosos y chivatos con micrófonos disfrazados de reporteros. La afición quiere fútbol, quiere modelos, quiere referentes, no confidencias al servicio de dementes. Porque si aceptamos que todo lo que capta una cámara puede hacerse público, el siguiente paso será poner subtítulos a los pensamientos.

Y eso ya no es periodismo: Es espionaje con una acreditación colgada del cuello.