Rodri eclipsa el sueño de Gil Marín

Debutó Rodri y el Camp Nou se volvió loco. Nunca un centrocampista había generado tanta ilusión desde el primer momento. El Barça no tiene un delantero centro de referencia, pero puede presumir de contar con uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y también desde esa zona del campo se ganan partidos.

Ante el Athletic no fue necesario ofrecer una exhibición de fútbol. Raphinha volvió a demostrar su enorme capacidad goleadora, apareciendo en el área cuando más se le necesita. Fermín, por su parte, parece haberse propuesto asumir un papel cada vez más importante y hacer de Julián cuando el equipo lo necesita.

El Barça pudo sentenciar el encuentro con alguna ocasión más, especialmente con Lamine Yamal, aunque al joven delantero todavía le falta ritmo de competición, como al resto de los campeones del mundo que están recuperando sensaciones.

No fue un partido brillante, pero sí una victoria importante. En este tramo inicial de la temporada, perder puntos puede resultar demasiado caro. Mientras, Laporta y Deco siguen trabajando para cerrar los últimos refuerzos y soportando unas críticas demasiado exageradas desde el entorno atlético.

Gil Marín, al ataque

Las declaraciones del CEO del Atlético de Madrid tras el sorteo de la Champions, en referencia al proceder del Barça de Laporta en el ‘caso Julián’, fueron impropias de un dirigente deportivo.

El Barça ha actuado con Julián como lo hacen todos los clubes, incluido el propio Atlético. El presidente Laporta trasladó personalmente una oferta a Gil Marín y, obviamente, ambos sabían que Julián quería venir al Barça.

Pues bien, Gil Marín declaró que le repugna lo que ha hecho el Barça, mientras añadió que su sueño es que Julián siga en el Atlético, pero que, si no fuera posible, le abrirán la puerta a cualquier equipo menos al Barça.

En fin, quizá sea odio, envidia o ego. No lo sé. Pero Gil Marín debería preocuparse menos por el Barça y más por un Julián que quiere irse del club que él dirige. Mientras, en Can Barça, la ilusión va a más.