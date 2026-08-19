Rodri, Cancelo y estar donde quieres estar

A Cancelo nadie le puede negar el compromiso. Cierto es que jugar en Arabia (con la familia a cuestas, que también) nada tiene que ver con alinearte con un club que va a disputar Liga, Copa, Supercopa y Champions League. Y hacerlo junto a compañeros que hace cuatro días que han ganado un Mundial o que han estado muy cerca de hacerlo.

A Cancelo nadie tiene que explicarle lo que es el Barça porque ya lo sabe. Tiene una conciencia humano-deportiva que le hace combinar, aunque a porcentajes desiguales, las bondades de la oferta blaugrana. Romper con todo, llegar como agente libre y gritar a los cuatro vientos que “estoy donde quiero estar” es poco habitual en tiempos de mercadotecnia. Lo de hablar en plural, ni te cuento. “Estamos haciendo un equipazo”, señaló orgulloso al llegar. No he nacido hoy ni tampoco la ingenuidad es parte de mi ADN pero valoro que un profesional de cierto nivel decida apostar por una empresa en la que nadie le va a asegurar una titularidad ni una estatua en los pasillos. Pero acoge su propuesta futbolística como oportunidad, embalaje de la misma y un ítem más que suma. Nadie le podrá negar entrega, trabajo y sentido de la responsabilidad y así debería aplaudírselo hoy el Camp Nou en esta edición del Gamper. De bien nacido es ser agradecido. De ida y de vuelta.

A Rodri nadie tiene que reconocerle su calidad y su amor por un estilo del que se sabe arte y parte. Allí y aquí. El lenguaje del fútbol, que muta como casi todo, le coloca en un podio al que muy pocos suben cuando se trata de hablar de este deporte con mayúsculas. Ha mamado de los pechos de Guardiola muchos años y una conversación con Pep, desvelada por El Chiringuito, le acabó de convencer. Rodri ha hecho mucho por venir al Barça y otros le han desdeñado por factores que nada tienen que ver con el césped y sí con el palco.

Inteligente y amante de su profesión, el centrocampista que fue de menos a mucho más en un Mundial en el que fue elegido como el mejor -ahí es nada-, aterriza en el FC Barcelona para sumar historia. Lo hace rodeado de parte de los suyos en la selección, a los que conoce bien, y de un Hansi Flick que le explicó claro, muy claro, cuál sería su rol en el equipo. Al técnico que no le hablen de sueños y poesías. Que le resuelvan dudas y que le sumen veteranía y decisiones en el centro del campo cuando pinten bastos. Una mirada de Rodri puede valer triunfos en la Champions. Y eso será un máster para Bernal, que cuando termine el contrato de su nuevo compañero solo tendrá 23 años. Este es un regalo que ni el más optimista imaginaba en 2026. Un año en el que es el jugador más valorado de este Mundial junto a Pau Cubarsí. Imaginen lo que será verlos a todos, a los nacionales y los que no lo son, alineados al mando de Hansi. Un espectáculo y una inyección de ilusión monumental que apaciguará ciertos ánimos. Que el entrenador alemán afirme que la plantilla no está cerrada y que faltan elementos que la completen es cierto. Muy cierto. Pero la complicidad, la rabia, el hambre, la ilusión y la implicación también ganan partidos. Y el estar donde tú quieres.