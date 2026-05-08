‘Rocky Valverde’: crónica de una hostia anunciada

En los momentos difíciles es cuando se ve quien tiene clase y quien no. El Real Madrid está atravesando un periodo desolador; no solo futbolísticamente, también institucional. El juego del equipo blanco, pese a gastarse una millonada, hace mucho que no tiene el nivel deseado por los merengues y en los despachos todo sale del revés.

Lo del Bernabéu es una auténtica chapuza y el descontrol impera en el Club. El vestuario está roto por completo y mientras el sonriente Mbappé va de escapada romántica en escapada romántica, en Valdebebas ha estallado una guerra interna imposible de arreglar. Lo ocurrido ayer es tan grave como previsible: dejando de lado los insultos por la espalda de los jugadores a su entrenador, a muchos no les sorprende que Fede Valverde, Rocky para los amigos, acabase a puñetazo limpio con un compañero.

Fede –o Rocky– ha demostrado a lo largo de los años la falta de temperamento y el desequilibrio en situaciones adversas. Lo vimos con Baena en esa vergonzosa escena del bully que espera a otro alumno a la salida del colegio, y más recientemente en el puñetazo que propinó a un jugador del Benfica sin penalización alguna. Muchos de los que siguen al equipo blanco y que conocen lo que ocurre entre bambalinas, oficio realmente divertido en estos tiempos, hace tiempo que alertan de los malos modales del jugador uruguayo.

No solo esto, para evidenciar la guardería blanca sin tutor ni tutora, un grupo de jugadores con peso en la plantilla es quien diseña los entrenamientos a Arbeloa para evitar tensiones y para que las estrellitas no se reboten como niños pequeños. Los ejercicios, dicen, son los mismos que se llevan a cabo en un club de provincia de niños pequeños; juegos divertidos donde haya poca intensidad para evitar roces.

Un despropósito que explica el mal juego y la ausencia de títulos de estas dos temporadas. La hostia del Real Madrid estaba anunciada, igual que la de Fede –o Rocky– Valverde. Lo de que cuando pierden dan la mano era verdad, pero nadie nos había explicado que esa mano es a puño cerrado.