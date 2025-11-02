Roberto y Dolan no pueden ser suplentes

Roberto Fernández celebra con Dolan el 2-1 en Vitoria, insuficiente para sumar puntos / Carlos Mira - RCDE

El Alavés frenó en seco las aspiraciones del Espanyol. Venía el cuadro perico de varias semanas de auténtica fiesta. No era para menos: dos victorias consecutivas, quinta plaza y celebración del 125 aniversario. Pero, como ha dicho Manolo en repetidas ocasiones, es muy difícil ganar un partido en Primera División, por eso hay que valorar cada triunfo como si fuera el último.

Precisamente esa afirmación quedó demostrada en Vitoria. Revolucionar tanto el once le pasó factura al Espanyol. Es cierto que Dolan no estaba a su mejor nivel, pero ni Jofre Carreras ni Antoniu mejoraron las prestaciones del inglés, que sí fue un puñal por la derecha en la segunda mitad.

Quiso ‘castigar’, por llamarlo de alguna forma, el entrenador a Omar El Hilali después de aparecer en la foto de varios goles en contra. Pero el castigo duró demasiado y el Espanyol lo pagó caro en Vitoria. Rubén Sánchez, que había salido victorioso de varias acciones de riesgo, se confió demasiado y le regaló el 2-0 a Lucas Boyé. Fallo decisivo que podría devolver a Omar -posiblemente el mejor defensor perico de la pasada temporada- a la titularidad.

Tampoco funcionó el esquema presentado en Mendizorroza. Quizás se esperaban dos puntas frente a un equipo con varias bajas en defensa. Pero Kike se vio demasiado solo en la primera mitad y, precisamente con la entrada de Roberto tras el descanso, volvió a su mejor versión.

Miraba Manolo a largo plazo, queriendo mantener a todos enchufados porque la temporada es larga -ya lo había avisado en rueda de prensa-. Pero a menos que sea por lesión o cansancio, prescindir de Roberto y de Tyrhys Dolan parece un lujo demasiado caro que este Espanyol -que se vale de la lucha y del inconformismo- no puede permitirse.

Dicho esto, ni antes eran tan buenos ni ahora son tan malos. El Espanyol sigue quinto, 18 puntos son muchísimos y la temporada sigue siendo espectacular. Siguiente parada: Villarreal.