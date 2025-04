Lo de RMTV es alucinante. En Barça TV nunca sucedió algo así.

El arbitraje de Cuadra Fernández no gustó en Real Madrid TV / Real Madrid TV

"Lo hubiera hecho mejor un holograma. Soto Grado no tiene vergüenza. No puede volver a pitar nunca más. No es que le falte personalidad, es que sabe muy bien lo que hace y sigue directrices. No tiene vergüenza". Estas y muchas otras 'frases cariñosas' le dedicaron ayer en RMTV al árbitro que dirigió el partido entre el Alavés y el conjunto blanco César Soto Grado.

No es ninguna novedad pero ello no disminuye la gravedad de lo sucedido. Algún despistado podría pensar que estos calificativos podrían ser producto de un calentón puntual tras una actuación muy perjudicial para un club concreto.

En RMTV hablaban así del árbitro que no vio en directo la entrada más dura de la temporada que protagonizó Kilian Mbappé. Sobre esta acción pasaron de puntillas reconociendo que era expulsión sin extenderse más.

En cambio, la expulsión a Manu que tampoco vio Soto Grado en directo provocó que en RMTV repitieran durante muchos minutos en bucle la acción recalcando que era inconcebible no haberla visto en el campo. La mostraron una y otra vez denunciando que soto Grado la vio y no quiso pitarla. Obviaron que la de Mbappé tampoco lo había señalado en directo.

Soto Grado expulsó a Mbappé en Vitoria / AP

Además se quejaron amargamente de un supuesto trato diferente a los jugadores del Alavés y del Real Madrid en base a que ambos equipos vieron las mismas tarjetas con el doble de faltas cometidas por los locales. Cualquier analista más o menos sensato pudo comprobar como Soto Grado no tuvo su mejor día pero sus decisiones no influyeron decisivamente en el resultado.

Mucho se ha escrito y debatido sobre los vídeos de un par de minutos de RMTV sobre los árbitros antes de cada partido. Siendo graves estos ataques preventivos lo es mucho más los señalamientos corales y continuados en un postpartido. Invito al que considere que es excesivo lo que explico a que revisen el postpartido del Alavés-Real Madrid.

Por razones laborales uno tuvo que seguir íntegramente el programa Hoy Jugamos (postpartido de RMTV) y todavía no he podido salir de mi asombro. El Real Madrid ganó al Alavés justo antes de la vuelta de la Champions contra el Arsenal y más del 80% del discurso del programa estuvo centrado en la cuestión arbitral. No hablaron apenas de los tres puntos logrados ni del sueño de la remontada europea. No se habló del juego ni de las opciones en la liga ni en la Champions. El monotema fue el árbitro en un partido en el que no perjudicó a nadie.

Florentino Pérez y Carlo Ancelotti estudian el proyecto del año que viene / Efe

Lo más significativo es que de los seis o siete periodistas que hablaron todos seguían un mismo guion sin ninguna pequeña discrepancia ni visión mínimamente diferente. Y es así siempre.

Yo he trabajado 23 años en Barça TV y puedo asegurar con rotundidad que en la televisión del Barça nunca se ha ejercido este 'periodismo'. Una televisión de club no es un medio neutral y la línea editorial es obviamente favorable a los colores de tu equipo. Es normal ofrecer una visión muy concreta de la realidad pero sin cruzar límites en los que se pierde el mínimo sentido común.

Es muy diferente analizar las cosas con una visión parcial favorable a tus colores y la otra es que todo lo que comuniques sea un arma dialéctica para atacar a supuestos enemigos de una manera furibunda.

Evidentemente que en Barça TV criticamos con pasión actuaciones arbitrales cuando creía que perjudicaban al Barça pero nunca hubo ninguna directriz del club en este sentido.

Nunca nadie me pidió que criticara a los árbitros. Jamás. Ni a mí ni a ningún otro compañero.

De hecho era normal que en el programa El marcador (postpartido) los periodistas y tertulianos discutiesen o discrepasen sobre una jugada concreta. Cada uno aportaba su visión y a menudo no estábamos de acuerdo. Esto sucedía porque no había ninguna directriz concreta más allá de saber que estábamos en la televisión oficial del club. Esto en RMTV no sucede.

El Barça empezó a ofrecer partidos en directo de su cantera en 1999 / Barça TV

Nunca discrepan, siempre opinan todos lo mismo y los argumentos se reproducen a través de diferentes personas pero son calcados. No hace falta ser demasiado inteligente para observar una línea editorial muy estricta detrás. El discurso en RMTV no varía ni un ápice dependiendo de quién lo emite. Está todo calculado y pensado al milímetro con argumentos machacones que no se sostienen pero que se repiten hasta la saciedad para buscar calar en el ambiente y en los medios afines al madridismo.

Si todo se quedara en 'denunciar' las acciones que consideran que perjudican al club que preside Florentino Pérez y obviar las otras sería hasta razonable y aceptable. Pero no es esto. Su constante propósito es el de demostrar con imágenes que el Real Madrid es víctima de una gigante conspiración de las instituciones para perjudicarlo. En el programa del domingo llegaron a comentar que "a los marcadores de Messi se les amonestaba solo por mirar mal al argentino". El delirio era total. El tono crispado es algo que acaba ensuciando el ambiente y generando un contexto muy complicado de gestionar para los árbitros que se ven sometidos a una presión insana.

Kylian Mbappe y Vinicius en el entreno de puertas abiertas del Real Madrid / REAL MADRID TV

En el entorno barcelonista acostumbramos a argumentar que no hay que dar visibilidad a RMTV y que estos comentarios no deberían merecer nuestra atención pero cuando la mentira se instala en la opinión pública hay que denunciarlo. Cuando el Barça de Guardiola lo ganaba todo se usaron las mentiras del doping y el villarato como arma arrojadiza. Ahora el caso Negreira ha servido de excusa para darlo todo sin freno para intentar 'demostrar' que si el Real Madrid no gana esta liga es por cuestiones extrafutbolísticas.

Podríamos ahora repasar los errores que han favorecido al Real Madrid esta temporada o las acciones que han perjudicado al Barça para darse cuenta que este discurso está contaminado de falsedades.

RMTV no es un medio más, es el portavoz oficial de un club que se ha acostumbrado históricamente a vivir cerca del poder y cuando entiende que las decisiones no se acercan a sus intereses deciden ensuciar el ambiente de una manera intolerable.

Ya no se trata de reivindicar un señorío que nunca fue tal. Es una cuestión de respeto y educación. Si Barça TV hubiera caído en alguna ocasión en este discurso estoy convencido de que los propios aficionados culés lo hubieran denunciado. Y con toda la razón del mundo. Se cometieron errores como en todos los medios pero nunca se le faltó a nadie el respeto. Sería higiénico para el Real Madrid que la palabra autocrítica entrara alguna vez en su diccionario.