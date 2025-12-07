A ritmo de campeón o 'Mucho Barça'

Semana fantástica del Barcelona en Liga que podría coronar el martes doblegando a los alemanes del Eintracht Frankfurt. A pesar del ya habitual gol tempranero en contra en los primeros minutos del partido y de la sangría que lleva esta temporada, su reacción ante el Betis fue propia de un equipo campeón, de un equipo que cree y que esta lanzado en esta fase de la temporada.

Ha recuperado muchos efectivos y sobre todo muchas de las buenas sensaciones que mostró durante muy buena parte de la temporada pasada. La primera parte fue primorosa y con el mérito añadido de sobreponerse a un gol en contra y en un ambiente caliente en la grada.

Mención aparte merece el ‘Tiburón’ Ferran Torres. Hay que empezar a hacer justicia al delantero valenciano, que ya ha firmado once goles en Liga esta temporada sin haber sido indiscutible titular siempre. Sus cifras y promedio goleador le avalan como uno de los mejores delanteros esta temporada. A veces se le critica en demasía y desespera a algunos porque también es cierto que el nivel de exigencia y a veces de excelencia se le presume a los jugadores. Pero Ferran en el Barcelona está enorme, cada día cumple más y mejor. Al final habrá que reconocerle una trayectoria significativa con el Barcelona.

El liderazgo de Pedri

Sin Raphinha, que es un jugador importantísimo y un enorme líder de este grupo, el liderazgo futbolístico y espiritual es de Pedri, que no es cualquier cosa. El tinerfeño es una bendición y una garantía de que mientras él esté en el terreno de juego el Barcelona será muy reconocible y controlará generalmente el juego.

A todo ello hay que añadir el partido más completo de Roony Bardghji desde que se enfundó la camiseta blaugrana. Participó en casi todos los goles de la primera parte, marcó uno y leyó magníficamente el partido. Cada día Hansi Flick suma más efectivos a su causa y tiene más cartas en la baraja. Gran noticia ante una posible plaga de lesiones tal y como esta el calendario.

Incluso tuvo la suerte para un entrenador de poder repartir minutos a los suyos y aprovechar a la perfección el partido. Minutos importantes para que se entone poco a poco Marc Bernal, para que vaya cogiendo la forma Fermín López o para que se vaya recuperando Frenkie de Jong. Y eso implica que puedan descansar los hombres que más peso llevan en los últimos partidos como Eric Garcia, Gerard Martín o Pedri.

Le queda una dura salida en Villarreal antes de acabar el año futbolístico, pero a este ritmo puede dejar muy encarrilado el campeonato antes de llegar al ecuador. Queda mucho pero hay líder, líder sólido y poderoso.

Este Barcelona cada vez tiene más similitudes en cuanto a juego con el de la temporada pasada, cada vez se acerca más a ese equipo invencible que arrasó en algunas fases de la temporada. Y tiene una pegada descomunal.

Nos queda el mal sabor de unos últimos quince minutos que sobraron. Es entendible que con los cambios el equipo levantara algo el pie del acelerador, pero también es imperdonable seguir encajando tantos goles como recibe un equipo que aspira a ganar los títulos en juego.

Mucho Barça en campo del Betis.