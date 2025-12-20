La risa va por barrios

Hay imágenes que duelen más que un resultado y eso le ha sucedido al madridismo. Las risas de Vinicius en el banquillo de Talavera de la Reina mientras sus compañeros de zona se mordían los nudillos y los que estaban en el césped rezaban lo que sabían, han mosqueado mucho a los seguidores del Real Madrid. La reacción del brasileño, despreocupado y alegre, resume a la perfección lo que es hoy el vestuario blanco. Un desastre tras otro y un equipo que se coge con pinzas a día de hoy.

Salvan los muebles Mbappé y Courtois -da igual cuando leas esto- al que hay que sumar a Lunin de forma puntual. Sin su última intervención en el nefasto partido de Copa quizá estuviéramos hablando de otra cosa y Xabi Alonso tendría las maletas en la puerta. Vive el entrenador en un sinvivir sabiéndose cesado de facto a la espera de la próxima derrota. Y algunos de sus jugadores, sabedores de ello y conscientes de que van a cobrar la nómina religiosamente el mes que viene, se toman la situación a cachondeo. Los más profesionales viven una calma tensa y todos han manifestado a sus entornos que Xabi Alonso “no nos llega”. Cada partido es una final, como el de hoy ante el Sevilla, y el público del Bernabeu se ha cansado de reírle las gracias a jugadores como Vinicius, que lleva camino de convertirse en un grano en salva sea la parte.

El que tampoco está para bromas es Joan Laporta, por muy bien que le vayan las cosas. Día sí, día también habla en público refiriéndose a Florentino Pérez y su obsesión por el Barça. La última comparecencia, en la fiesta de Navidad de los trabajadores, estuvo especialmente agresivo en el fondo y en la forma. Ya no le perdona una al mandatario merengue, ídem que Víctor Font. Ambos en pre campaña, el que fuera candidato da un paso más y pide romper relaciones con el Real Madrid. Razón no le falta, vista la beligerancia de FP. Lo que dice, lo que se le adivina y, lo que es peor, hasta donde está dispuesto a llegar en el tema Negreira es lo que no están dispuestos a tolerar ni uno ni otro. Al presidente madridista le viene de perlas el asunto para opacar la situación deportiva de su equipo pero no hay día que no sume un disgusto. Ya puede repartir cera contra el Barça que no tapará el cachondeo de Vinicius y su falta de respeto a público y compañeros.

Y cuando los medios de comunicación de Madrid ya levantan la voz ante esa actitud y tantas otras de los jugadores en las últimas semanas, miau. Cuestionadas la plantilla y el técnico, ¿qué queda? El escudo. Nadie está por encima de la gloriosa institución y tras un año en blanco del que sólo se salvan la Bota de Oro y el cancerbero belga, no cabe más vergüenza. Miran hacia arriba porque saben que a Florentino Pérez se le ha acabado la paciencia. Alarga la agonía de Xabi Alonso mientras calienta Arbeloa en la banda, preparado para dar el salto aún cuando le falte curriculum, experiencia y consenso. A más de uno le da la risa imaginándole como técnico del primer equipo pero la disimula a sabiendas de que esa es la opción. O Solari, al que parece que mucha gracia no le hace. Dijo Charles Chaplin que un día sin reír es un día perdido. Y a fe que Vinicius se lo toma en serio.