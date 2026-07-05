Los riesgos de la marcha de Ter Stegen

Marc André Ter Stegen llegará esta semana a Amsterdam para pasar la revisión médica con el Ajax y, en el caso de superarla, se quedará en el equipo de Michel que ayer mismo disútó su primer partido de pretemporada. Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, ha insistido mucho en la contratación de este guardamenta, convencido de que le puede dar un plus.

Ha aprovechado de sus contactos de cuando estuvo en el Barça para convencer a Ter Stegen y llevárselo a un precio, según cuentan, irrisorio, pues solo pagará un 15% del salario.O sea, que el Barça pagaría un 85%. No es un gran negocio para los azulgrana teniendo en cuenta que Ter Stegen tiene prestigio internacional, pese a que todavía tiene que demostrar que sus problemas con las lesiones son cosas del pasado. Y ahora ya toca mirar el presente inmediato y demostrar que está recuperado.

La marcha de Ter Stegen es una decisión arriesgada del FCBarcelona. Por un lado, se saca de encima una parte de un salario muy elevado. Al mismo tiempo, sale del vestuario un jugador con el que Flick no tenía demasiada conexión y libera espacio para Joan Garcia teniendo en cuenta que Ter Stegen tiene alma de portero titular y, tal y como demostró en su pulso con Claudio Bravo, no es de medias tintas. Flick, que tanto mira por la sintonía en el vestuario, cree que se despejan posible nubarrones con su salida.

Sin embargo, la marcha del alemán unida a la de Iñaki Peña y la de Diego Kochen, tercer portero de la pasada temporada, dejan la posición con un único portero de garantías (Joan Garcia), pues Szczesny ya ha demostrado en repetidas ocasiones que tiene poco deseo de jugar.

Cuando Joan Garcia se lesionó, el Barça lo acusó y, en sus comentarios en privado, el propio portero polaco se reía de sus pocas ganas de jugar. Szczesny tiene un año de contrato y carece de intenciones de renunciar a él. En este escenario, el peligro es evidente porque el Barça se presenta a la pretemporada sin segundo ni tercer portero.