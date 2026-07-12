El riesgo de vender ahora a Ferran Torres

Los caminos entre Barça y PSG suelen encontrarse demasiado a menudo en los mercados y casi siempre en operaciones a favor del club parisino, que últimamente está muy atento a oportunidades de mercado y suele mirar de reojo al Camp Nou por si puede asestar algún golpe.

Ahora ha tocado Ferran Torres, pero hace unos veranos dieron el golpe con Dembélé y este pasado mes de enero se llevaron al joven Dro por una cantidad muy baja. La historia de desencuentros entre estos dos clubs empieza a ser mítica y al Barça no le va a quedar más remedio que sacar todo el rédito económico que pueda si, finalmente, el delantero decide salir y llega a un acuerdo con los parisinos.

Tampoco hay que engañarse y el Barça, al menos a principios de verano, no veía mal una posible salida de Ferran Torres. Y no porque su rendimiento no fuera óptimo sino porque había dudas sobre una renovación a largo plazo y, con solo un año de contrato por delante, era el único mercado posible para traspasarle.

En el Barça no forzaron nada, pero tampoco pusieron mucho empeño en su ampliación contractual por lo que el cariño recibido por Ferran desde París podría haber hecho mella. No hay nada decidido, pero tiene pinta de que si el PSG se ha metido de lleno en este asunto es porque están convencidos de que el fichaje puede salir adelante.

Lo preocupante de la situación es que el Barça se ha quedado ya sin Lewandowski y ahora saldría el otro futbolista que podía encajar en el rol de delantero centro. Vaya, que en un par de meses el Barça se quedaría sin ‘nueves’ de referencia a mes y medio de cerrar el mercado. Ahora más que nunca el fichaje de Julián Álvarez es imprescindible.

Y quizás no solo el argentino sino que el Barça haría bien en doblar la posición con la llegada de otro futbolista de un coste menor. Ferran no era titular en el esquema de Flick, aunque ha resuelto muchos partidos y es un futbolista fundamental en el engranaje interno del vestuario. El escenario claro es o renovar o vender. Porque si el Barça diese un paso hacia su renovación, quizás a Ferran le entrarían muchas más dudas.

Todo está abierto y la decisión final la tendrá el propio futbolista tras el Mundial. Si se marcha, al Barça le vienen semanas trepidantes en un mercado que parecía que no iba a ser muy movido.