Quien ríe el último...

Lamine y Nuno Mendes, en acción durante el Barça-PSG de Champions / Associated Press/LaPresse

Es de justicia admitir que el PSG fue mejor que el Barça el pasado miércoles en Montjuïc. También que Luis Enrique mostró lo gran entrenador que es con los retoques que hizo en el descanso. Había sido superior el Barça en la primera media hora y el técnico asturiano ajustó la presión, consiguió tener el balón y logró aislar a Lamine Yamal a pesar de tener que cambiarle el marcador por la amarilla que vio Nuno Mendes.

Fue superior el conjunto francés, pero el gol de la victoria gala no llegó hasta el minuto 90. Y en cuanto a las bajas, eran importantes las que tenía Luis Enrique, pero también las de Hansi Flick. Joan Garcia, Raphinha y Fermín hubiesen sido titulares. Balde, otro titular, no estaba para mucho y Gavi también hubiese tenido protagonismo en un encuentro jugado con tanta intensidad.

Resultado justo o no al margen, sorprende la posterior reacción de una parte de la prensa francesa y también de la afición del PSG. De sus palabras y cánticos se desprende algo de mofa sobre el Barça y también sobre Lamine Yamal, haciendo referencia al Balón de Oro ganado la pasada semana por Ousmane Dembélé por delante del genio azulgrana y también a la posibilidad de que la final de la Champions de la pasada temporada la hubiesen jugado ambos equipos.

Que actualmente el equipo de Luis Enrique es el mejor de Europa parece incuestionable. Pero también lo es que esto, como todo en la vida, es como acaba y no como empieza. Harían bien los parisinos en recordar que ellos mismos, el pasado curso, estuvieron cerca de quedarse fuera del play off de la Champions y que después acabaron siendo campeones, con victoria incluída sobre el Liverpool desde el punto de penalti en primeras rondas. La línea entre la victoria y la derrota es muy fina en el fútbol profesional. Lo sabe el propio PSG, que llegó a la final del Mundial de Clubes como gran favorito y acabó siendo atropellado por un Chelsea que ya ganaba 3-0 antes del descanso.

Todo ello debe servirle al Barça de motivación y también a Lamine Yamal. El de Rocafonda debe descansar estas dos próximas semanas y recuperarse bien de la pubalgia que no le dejará jugar en Sevilla. Posteriormente, ser el genio de siempre y llevar al Barça a luchar por todos los títulos, como hizo la pasada temporada. También debe servirle a Flick para seguir mejorando el nivel de su equipo, que ya es alto. Hasta la final de Budapest todavía quedan muchos meses y pasarán muchas cosas. La derrota del miércoles en Montjuïc no es trascendental. Los títulos se juegan y se ganan a partir del mes de marzo. Veremos lo que pasa entonces. Ya saben aquello de que quien ríe el último...