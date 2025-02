El ridículo mundial de un club que ya no engaña a nadie

Florentino Pérez, en una imagen de archivo / Spada/LaPresse

Ante el Salzburg, en el Bernabéu hubo siete ministros en el palco. Siete. Imaginaos que el presidente de la Liga y el de la Federación fueran del Barça. ¿Que dirían los altavoces de Florentino? Son todos del Madrid. Le han pitado al equipo de Ancelotti 10 penalties a favor. Ninguno en contra. 32 goles anulados desde la instauración del VAR. Al que más. Por un momento, pensad lo que llegaron a trincar sin la tecnología. Si hay un futbolista indultado por los árbitros, se llama Vinicius. ¿Cuántas veces no se atrevieron a expulsarle? Hace dos años, en Mestalla, fue el único al que le levantaron una roja.

¿Tiene el Real Madrid autoridad moral para hablar de manipulación? Lleva años soltando videos sólo con las decisiones que le perjudican. Las que le benefician, las omite. ¿Eso no es manipular? Se queja Florentino, que no tuvo ni los arrestos para firmar el vodevil, del falseo del acta del sábado. Que se sepa, en Valencia, Soto Grado redactó un acta amable para que a Vini le cayeran sólo dos partidos. Pudo jugar la Supercopa. ¿Hubo comunicado del club que, en su día, llamó a Rubiales para medrar e influir sobre el VAR? Al Barça le han tangado ocho veces en este curso. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos al Celta, hurtado en Chamartín? O a Mouriño, víctima de Endrick. La agresión ni se revisó. Entonces, ¿le pareció bueno el sistema a Pérez? Que no os engañen. La liga la ganará el mejor, sea el que sea. Nadie la va a perder por los árbitros. Florentino no quiere mejorar el sistema, quiere controlarlo. Y de la mano del Caso Negreira, cultiva la presión, siembra el terror y prepara el camino para tapar lo que sería el peor fracaso de la historia reciente del fútbol español: perder esta liga con Mbappé. Caretas fuera.