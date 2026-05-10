Que el ridículo del Madrid no eclipse la fiesta del Barça

La esperpéntica semana vivida en la ciudad deportiva del Madrid ha llevado a los culés a observar con atención y sorna el sainete blanco. Los insultos, peleas y agresiones ocurridos en el vestuario madridista son una demostración del desorden que vive el club en las dos últimas temporadas. Con un presidente escondido, uno de los capitanes dando una imagen lamentable y un entrenador más pendiente de agradar a su jefe que de liderar al equipo, es imposible que el proyecto funcione.

No obstante, el Madrid sigue teniendo excelentes futbolistas capaces de ganar a cualquiera en un partido. Lo han demostrado este año y esta noche lo intentarán de nuevo en el Camp Nou, en lo que podría ser una de las pocas alegrías de la temporada.

Por tanto, como vino a decir ayer Hansi Flick, hay que olvidarse del ridículo del rival y centrarse en lo nuestro. Es verdad que el Barça llega al tramo final con prácticamente todos los futbolistas recuperados y compitiendo con garantías, pero tampoco podemos olvidar que hoy no estará Lamine Yamal. Por suerte, este equipo ya ha demostrado sobradamente que sabe ganar sin su estrella, aunque tocará saltar al terreno de juego como si fuera una final y sin relajarse ni un minuto.

La fiesta que puede vivirse en el Camp Nou sería histórica, ya que ni Barça ni Madrid han logrado proclamarse campeones de Liga disputando un Clásico. Un partido, además, que puede batir récords de audiencia en todo el mundo. Un motivo más para no perder la concentración en ningún instante.

Ganar sería la repera por todo lo dicho, pero que nadie olvide que, incluso en el peor de los casos, la Liga acabará cayendo del lado azulgrana. En cambio, el Madrid de Florentino y Arbeloa intentará disimular una temporada decepcionante ganando al Barça. De lo contrario, la crisis blanca alcanzaría dimensiones de consecuencias imprevisibles.