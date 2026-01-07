Los Reyes vuelven a Oriente

A Oriente Medio, para ser más exactos. Sí, allí jugarán esta noche Barça y Athletic de Bilbao la competición que describió Iñaki Williams como “una mierda”.

Jugar esta competición en aquellos lares gusta poco o nada a la mayoría de los jugadores que la disputan. Pero excepto el capitán de los suyos y alguna velada insinuación de otros futbolistas a los que la crítica no les compromete, todos van a lo que van y aquí paz y después gloria.

Lo cierto es que los bolsillos se llenan de dinero y las glorias deportivas sumarán, o no, un nuevo título para lucirlo en pack junto a los que de verdad importan.

La Supercopa de hoy nos trae recuerdos, como el cese de Ernesto Valverde como técnico del Barça yendo líder en la Liga. Imagino al hoy entrenador de los leones recordando aquellos días y preguntándose más de una cuestión. Pero el tiempo pasa y hoy va a tener que enfrentarse otra vez al equipo que lidera un alemán que ha dado más de una lección de saber estar sin decir ni media palabra.

Los Reyes Magos, los que son capaces de estar en miles de hogares a la vez, son los que hoy han contratado en Arabia Saudí para entretener al personal con una competición a la que han alejado de su gente.

Importante torneo, sí, pero que si suma un clásico más al final van a aburrir a la gente y esquilmarán la esencia de esta rivalidad histórica cuyo último resultado no favoreció a los blaugrana. Esto sí que es una motivación para jugadores y afición culer, que quieren ver cómo los de Flick son capaces de poner al Real Madrid en el lugar que le corresponde visto lo visto las últimas semanas.

La ‘manita’ que le endosó al Betis no refleja una realidad en la que Xabi Alonso sigue estando a los pies de los caballos y se juega el puesto partido a partido. Difícil sostener un proyecto deportivo cuando el ‘mister’ cuelga de un hilo y su estrella causa baja en los momentos importantes.

Para fortalecer el vínculo con la afición madridista, ahora el mantra es la llamada de la cantera con un Gonzalo goleador que hizo mucho más atractivo al equipo blanco en ausencia del crack francés. ¿Veremos a Mbappé esta Supercopa? Se veía venir que no y así se confirmó ayer al mediodía.

Jarro de agua fría para el madridismo por mucho que loen la figura del nuevo ídolo casero. Flor de un día en un club donde se apuesta poco o nada por la gente de la casa. Y ahí está Vinicius, que lleva diecisiete partidos sin meter un gol y cuya actitud en el terreno de juego pone de los nervios a una afición que ya está harta de él. Estrellas que caen del firmamento y de las que en Arabia Saudí, aunque las paguen a precio de oro, poco o nada van a ver.

El que va a sumar un nuevo y sorprendente elemento a su proyecto es el Barça con la llegada de Cancelo. Vuelve el lateral cuando nadie lo esperaba y, sobre todo, cuando lo que se precisa con urgencia es un central. O dos.

La buena relación entre Laporta, Deco y Mendes, un triunvirato que lleva años tomando las decisiones deportivas más importantes del club, ha hecho posible el regreso del portugués si en el último minuto no cae la operación.

Sea como fuere, los de Hansi Flick afrontan esta Supercopa sentados en el trono de la Liga. Un reinado merecido, trabajado y disfrutado.