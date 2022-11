Los reyes del relato cuentan cuentos

Son unos fenómenos del relato. Parafraseando a quien osó contradecir a uno de sus grandes referentes, “los putos amos” del vocerío. No hay nadie que les pueda hacer sombra porque están en posesión de la verdad más absoluta y llaman fanáticos a quienes no piensan como ellos, obviando, siendo benévolos, que ellos también lo son. Si es necesario, se pasan ese supuesto y castizo señorío por el forro de la chaqueta, lo mastican bien masticado con chicle y sueltan eso de “se han inventado un penalti” para, acto seguido, hacernos creer que es un problema de la traducción. ¡Qué fácil es ser un señor en la victoria! Y, sobre todo, qué sencillo es demostrar que todo es postureo cuando no se gana.

El club más beneficiado por los arbitrajes de la historia del deporte (ahí está la Champions de la pasada temporada, imposible de entender sin las ayudas de los colegiados) ya no se queja ante la duda, sino también ante jugadas tan evidentes como el penalti de Asensio. Ellos deciden de qué se habla, cuándo y cómo. Y punto. Y no se hable más. Es una forma de entender la vida, asumiendo la jerarquía de quien manda, casi de forma autoritaria. Es su modelo y nadie se sale de la línea. No hay voces críticas, no existe la discrepancia. ¡Todos a una!

El problema es que su forma de ver la vida no es la forma de ver la vida del resto de la humanidad y no soportan que, desde su bandera blanca y limpia que no empaña, alguien les lleve la contraria. No es que no lo soporten, es que ni llegan a entender que pueda haber otra forma de pensar que no sea la suya. Y, pese a todo, ese solo debería ser un problema suyo, una cuestión interna. Pero no lo es.

Porque su manera de ir por la vida afecta al resto de los clubs. Por ejemplo, al Girona, que fue mejor que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y de lo único que se ha hablado es de las manos clarísimas de Asensio. Porque elReal Madrid nunca habla de fútbol, solo de ganar, empatar y perder. Si ganan, todo perfecto. Si empatan, nos roban. Si pierden, nos roban más. Y así todo. Y así siempre. Se trata de un relato que contamina cualquier reflexión o análisis, que ensucia cualquier tertulia ordenada y adulta. Y, lo que es peor y de hecho es el gran objetivo final de tanto ruido, acaba condicionando a todo aquel que se cruza en su camino y luce un silbato colgando del cuello. Mucho antes de aparecer por el túnel de vestuarios, los árbitros son ya tratados como presuntos delincuentes cuya única meta es frenar el avance mesiánico de las tropas merengues hacia títulos a los que solo nombran numéricamente. ¡Qué triste gloria!