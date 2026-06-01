La revolución que prepara el Barça para competir con el PSG

La final de la Champions es el mejor barómetro para medir el estado actual del fútbol. El duelo vibrante, aunque poco vistoso, entre PSG y Arsenal dejó muy claro que, para estar en la élite europea, son necesarios tres factores determinantes: tener un gran entrenador, poseer mucho dinero y contar con una plantilla muy amplia. El Barça tiene sin duda el primero, este puede ser el primer verano en el que puede competir en el segundo, y a día de hoy sigue sin tener el tercero. Porque la final fue efectivamente un duelo de dos grandes entrenadores (Luis Enrique ofensivo y Arteta defensivo), de dos clubes con un pulmón financiero descomunal (uno dopado al ser un club-estado, el otro beneficiado por las mareantes cifras de los derechos de la Premier) y de dos equipos con una profundidad de plantilla espectacular y con capacidad para cambiar cinco jugadores en una final sin apenas notarlo.

En este curso, el Barça se ha paseado sin problemas en España, pero ha sufrido en Europa, incluso en campos menores, a veces por las lesiones, a veces por falta de nivel, a veces por inexperiencia. El equipo blaugrana sucumbió en cuartos a pesar de ir por la parte floja del cuadro, no solo por decisiones arbitrales o por mala suerte, sino sobre todo porque su plantilla no daba para más.

Los primeros movimientos de mercado indican que la dirección deportiva, juntamente con Flick, ha hecho una profunda reflexión y parece dispuesta a solventar de una vez todos los déficits estructurales que arrastra el equipo desde que no puede operar con normalidad en las ventanas de mercado. Solventado el hándicap de la regla 1:1, el Barça se dispone, ahora sí, a mirar de tú a tú a los grandes de Europa.

El club ha empezado con la sorprendente operación de Anthony Gordon, cerrado de forma exprés por la cifra nada menor de 70 millones, un movimiento que indica que el Barça dispone de liquidez y quiere cerrar rápido su plantilla para evitar que el Mundial distorsione algunos precios. En la recámara esperan Bernardo Silva, Rashford, un central y/o un lateral, y Julián Álvarez o cualquier otro nueve de referencia.

El mensaje es diáfano: Deco quiere doblar la mayoría de posiciones y hacerlo además con jugadores contrastados. Se trata de acabar con la angustia de las plantillas cortas y con La Masía como único recurso para rellenarlas. El club parece ser consciente de que, ahora sí, para competir con el PSG o con cualquier equipo de la élite europea hace falta una revolución. Veremos si se culmina o no, pero la buena noticia es que al menos ya está en marcha.