Del retorno al Camp Nou

El FC Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou este sábado. Es una buena noticia y debemos celebrarla. Volverá dos años y medio después. Es un año más tarde y con las obras menos avanzadas de lo que la Junta Directiva había previsto y después de varias fechas de retorno anunciadas y anuladas. Pero, ¡deunosenguard de un Por fin!!! o un Ya era hora!!!

Hay que esperar que también la UEFA autorice al FC Barcelona a jugar la media Fase Liga de Campeones que queda en el Camp Nou. El acercamiento entre los presidentes Laporta y Ceferin lo hace prever.

Ojalá, porque el equipo necesita estabilizarse en un campo, y el club y los socios y abonados, la afición en su conjunto, debe salir de ese estado de provisionalidad que se ha dilatado en demasía porque en este prolongamiento se han observado síntomas de deterioro. Y, claro, también existe el aspecto económico, el beneficio de eliminar los costes de jugar en Montjuïc y obtener los mayores ingresos que presupone el Camp Nou.

Ahora bien, entendiendo estas razones, es un regreso a casa que plantea unas dudas que no me parecen menores. El sábado, podrán asistir hasta 45.401 espectadores con la apertura del Lateral, Tribuna y Gol Sud y, si todo va bien, hasta 62.500 con la incorporación del Gol Nord a fin de año. Es un buen aforo.

Sin embargo, es un retorno con las obras a medio terminar. Falta toda la tercera gradería y, sobre todo, falta el tejado con todos los inconvenientes que conlleva. No será un estadio ni cómodo, ni acogedor.

El club tiene unos 140.000 socios, de los que hay unos 80.000 abonados. Un número suficiente para que llenen el campo en cada partido. En Montjuïc, no bastaron. Solo una cuarta parte mantuvo el abono y el Lluís Companys casi nunca llegó al pleno. Y eso, pese a la buena temporada y la ilusión y Lamine Yamal.

Puede creerse que con la vuelta a casa esa desafección cesará, pero es solo un supuesto. Los precios para este primer partido seguro que no contribuyen.