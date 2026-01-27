Resumen del mercado del Barça: toca tirar de lo de casa

Guille y Dani Rodríguez, dos de los jugadores de La Masia que pueden sumar en cualquier momento con el primer equipo / Dani Barbeito

Salvo giro inesperado, el mercado invernal se ha terminado para el FC Barcelona (para el primer equipo, ojo, puesto que el Barça Atlètic sigue rastreando y muy activo). Un mes de enero bastante tranquilo en líneas generales, en el que saltó una ‘semisorpresa’ con lo de Joao Cancelo antes de la Supercopa en Arabia Saudí y con pocos sobresaltos.

Seguramente, Hansi Flick hubiera querido añadir alguna pieza más al tablero para ser aún más competitivos de cara a esta segunda mitad de temporada. Jamás lo dirá en público para no exponer a nadie ni generar división. En su momento, antes de lo del lateral portugués, ya dejó caer que faltaba algo en defensa. Y poco más. Si algo es el técnico de Heidelberg es resiliente.

RESILIENCIA FLICK

Se adapta absolutamente a todo, como ya dejó claro cuando aterrizó y le tocó trabajar con un ejército de juveniles y lidiar con limitaciones de mercado, problemas de inscripciones y un sinfín de cosas más. Las conclusiones de esta ventana invernal son las que son. La plantilla es amplia, sí.

Pero en estos primeros meses han quedado patentes ciertos problemas defensivos que tocará subsanar para poder aspirar a todo. El mensaje del vestuario no ha cambiado y es unidireccional: el Barça debe optar a ganar todos los títulos. De momento, ya tiene la Supercopa en el saco. A partir de ahora empezará a llegar el solomillo y el rodaballo, las estrellas de la mesa.

A PARTIR DE MARZO, EL ROCK'N ROLL

En marzo empezarán las eliminatorias de Champions. Y se entrará en el tramo decisivo de una Liga en la que el Madrid está muy vivo y no se rendirá fácilmente tras comenzar con curvas el periplo de Arbeloa. Como decíamos, solo ha llegado Cancelo. Y Cancelo (opinión de un servidor) no es un cromo que te pueda aportar fiabilidad y estabilidad para las grandes citas. Sí puede ofrecerte una rotación como el otro día ante el Oviedo. Ya es algo, por supuesto.

Hansi Flick deberá encontrar una alternativa a De Jong ante el Cophenague / Alejandro Garcia / EFE

Pero tras la marcha de Iñigo todavía no ha encontrado Flick esa fiabilidad y esa jerarquía para tirar la línea y comandar la presión alta. Eric está saliéndose en esa versión de comodín total, sobra decirlo. Pero ahora depende bastante también el entrenador teutón de recuperar la mejor versión de Ronald Araujo y de varios encajes. Lógicamente, también hay una gran dependencia del estado físico de Pedri, que este curso ha vuelto a tener algunos contratiempos musculares tras un año pasado inmaculado.

En cualquier caso, ante algunas carencias y dudas a nivel de plantilla, la respuesta siempre estará en la base. La cantera nunca falla. Ya estamos viendo en las últimas listas a Juan Hernández, a Toni Fernández, Tommy. Jofre, sobra decirlo. Guille Fernández también está en el radar del primer equipo y la dirección deportiva, tal y como se le reflejó recientemente. Álvaro Cortés es un central de plenas garantías. Dani Rodríguez. Se ha marchado Dro, pero la fuente inagotable de La Masia sigue brotando sin parar.