En respuesta a Eduard Romeu

Eduard Romeu publicó en SPORT un artículo en el que literalmente me llamaba “caradura”. Pensaba que con Eduard teníamos una buena relación y que, si tenía algo que reprocharme, lo habría hecho personalmente. Pero como no tuvo la valentía de hacerlo, le contestaré aquí.

Efectivamente, fui nombrado presidente de la Comisión Económica del Barça en la Asamblea de junio de 2021 y dimití en la Asamblea de octubre de 2022. He manifestado en distintos foros mi satisfacción por el trabajo realizado con mis compañeros de la Comisión mientras la presidí. El club, con la incorporación de Ferran Reverter como CEO y con Mateu Alemany como experto en dirección deportiva, fue conformando un buen equipo profesional y parecía iniciar un camino hacia la profesionalización, un proceso imprescindible para afrontar la situación muy complicada en la que se encontraba.

Si ahora releo todos los informes que elaboramos (que son propiedad del club y que, teóricamente, deberían estar a disposición de los socios), los suscribo totalmente. Dimos apoyo, sugiriendo condiciones que en algunos casos se han seguido y en otros no, a decisiones relevantes y difíciles, como afrontar el proyecto Espai Barça o la venta de derechos televisivos o suspender temporalmente la cláusula 67 (subrayo la palabra “temporalmente”) porque era imposible de aplicar. También otras decisiones más fáciles, como el crédito de Goldman Sachs de 525 millones para “tapar agujeros” o el acuerdo con Spotify. Pero desde entonces, en el Barça también se ha producido una larga lista de decisiones preocupantes y escandalosas.

Cuando yo me fui, todavía no se había producido la sospechosa aparición de Limak (colada por la puerta de atrás y con plazos y presupuestos incumplibles, como se ha visto), ni era imaginable que para renovar el contrato con Nike hicieran falta los supuestos servicios de mediación de Darren Dein, con un coste inexplicable de 50 millones.

Tampoco había pasado que el ganador del concurso del operador de telecomunicaciones del club fuera una compañía desconocida y sin capital como New Era Visionary Group, anunciada como “líder mundial” en conectividad. O que la misma empresa fuera adjudicataria de la explotación de los asientos VIP. Ni que los negocios digitales acabaran en manos de inversores sin ninguna experiencia en este campo, como Libero o Vestigia. Y todavía no había sucedido que nos asociáramos con una empresa desconocida como ZKP, con sede en un paraíso fiscal (Samoa) y vinculada a un personaje como Andrew Tate, a quien la fiscalía británica acusa de violación, agresión y control de prostitución, entre otros delitos. Y ya acabo: tampoco había pasado que cada vez que vemos salir a los jugadores al campo tengamos que ver en las camisetas ‘Congo RD’.

Y, por cierto, ahora en el club ya no están ni Ferran Reverter ni Mateu Alemany ni varias decenas de profesionales que se han marchado hartos de esta manera de gestionar el club.

Es por todo ello, Eduard, que creo profundamente que el club necesita cambiar su gobernanza con urgencia. Y es por todo ello, Eduard, que acompaño a Víctor Font y al equipo de ‘Nosaltres’ en este proceso electoral tan decisivo para el futuro del club.