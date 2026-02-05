La responsabilidad de Guardiola, Flick, Arbeloa y el mundo del fútbol

El Manchester City jugó ayer Carabao Cup y, por tanto, Pep Guardiola cumplió el martes con sus obligaciones con los medios de comunicación. Habló de fútbol, por supuesto, pero sus declaraciones más destacadas nada tuvieron que ver con el balón. A partir de las preguntas de los periodistas, el técnico catalán habló de los conflictos bélicos de Palestina, Ucrania y Sudán, y de los hechos acaecidos durante el pasado mes de enero -y de sus consecuencias- en Minneapolis.

"En diez años es la primera vez que me preguntáis sobre esto", explicó. La motivación periodística llegó después de que Pep Guardiola diera la bienvenida a todos los asistentes del concierto-manifiesto por Palestina, el jueves pasado, en Barcelona. "Tengo amigos en muchos paises del mundo pero si para defender tus ideas tienes que matar a miles de inocentes, me sabe mal, pero no es correcto. No puedo imaginarme que haya gente que no sienta nada viendo cada día estas imágenes de padres, madres y niños a quienes les han destrozado la vida", dijo Guardiola. Desde octubre de 2023, más de 75.000 muertos, la gran mayoría civiles, y también, muchos niños. El entrenador del ManCity también habló de los conflictos bélicos en Ucrania -desde febrero de 2022, más de 225.000 muertos en la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial- y Sudán -en guerra civil desde abril de 2023, con 150.000 muertos y 30 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente-. "Hace tiempo llevaba una sudadera de 'Open Arms' mientras la gente se lanzaba al Mediterráneo exiliándose de sus paises. ¿Está bien o mal lo que hacen? ¡No preguntes! ¡Ves a rescatarlos!".

Guardiola también se acordó de los Estados Unidos de Trump después de los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, y de la detención del niño de cinco años Liam Conejo. "Explicarme como se puede defender esto. Si alguien ha hecho algo mal, tribunales y cárcel. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto, pero debemos trabajar para ser mejores y vivir en un mundo mejor. A mi me encontraréis siempre defendiendo estas causas, por mi familia, por las vuestras, las de mi staff y las de mis jugadores".

A partir de aquí, y como la mediocridad siempre ataca en manada, críticas a Guardiola por meterse donde no debe. "No hay que mezclar deporte y política", cuentan por ahí. Responde Guardiola: "No hablo de derechas ni de izquierdas. Si estuviera en el lado contrario, a mi me seguiría doliendo ver la muerte de miles de inocentes. ¡Mirad las imágenes! Es tan sencillo como esto".

No es política, es humanidad, es aprovechar su altavoz para enfocar, comprometerse y provocar la respuesta de la ciudadanía. Seguro que Hansi Flick tiene cosas que decir. Y Álvaro Arbeloa, también. Y tantos líderes deportivos que podrían condicionar, con su opinión, comportamientos globales. Mientras tanto, la vida sigue...