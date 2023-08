Por respeto a Ricky

Ricky Rubio, sin querer serlo, ni aparentarlo, siempre ha sido un atleta diferente y distinto a lo largo de toda su carrera; por sus estadísticas, pero también por sus comportamientos como ser humano que le han dignificado a través de sus acciones y declaraciones. Escucharle o leerle siempre ha sido educativo, ha transmitido reflexiones vitales poco habituales entre deportistas. Además es de esos tipos creíbles, de una especie de la que no tienes ninguna duda que su presencia pública es idéntica a la persona que es en su intimidad, nada de teatro, ni esas imposturas tan habituales y visibles en el ámbito mediático. Desde su prematura eclosión en llegar al deporte profesional, piénsenlo bien, y tras hacerlo, reconsideren si debutar en la ACB con 14 años, en edad cadete, no es una auténtica locura. Su carrera es una sucesión de aprendizajes vitales precozmente vividos, por tanto, un continuo avance en la adquisición de conocimientos que, incluso, podría ser alarmante.

El deporte profesional es un gran escaparate para enseñar valores a los más jóvenes y ejemplificar conductas dignas de ser seguidas. También en algunos casos, es todo lo contrario. Un gran teatro de la vida, donde todo se sucede a una velocidad pasmosa, donde el hoy destroza el ayer y no sirve para el mañana, todo tan efímero como banal, si se mira desde la trascendencia que tiene en el mundo más allá de lo puramente emocional. El alto rendimiento deportivo, ese mundo que solo está al alcance de unos pocos que, para alcanzar sus sueños o los de sus padres, dedican toda su infancia y juventud a focalizarse en cuerpo y alma a mejorar día tras día, tiene sus implicaciones directas e indirectas, físicas y cognitivas, en todos los que lo viven. En ese mundo la mente es tan relevante o más que el cuerpo. La supremacía deportiva es más mental que física, la victoria la ejerce la neurona, no el músculo, pero siempre que se habla de lesiones solo se visibilizan las de carácter fisiológico.

La presión a la que está sometido un atleta de élite no se analiza suficientemente a nivel público y en demasiadas ocasiones se somete ese juicio de valor en función de los ingresos que reciben por ejercer su profesión…”con lo que ganan y cobran ya pueden asumir todas las responsabilidades que tienen y más…” Los ídolos son espejos de miles de personas, pero sobre todo de niños y jóvenes que desean seguir sus trayectorias para alcanzar el éxito…¿y qué es el éxito? Aquí es donde radica la cuestión de todo. ¿El éxito profesional es aceptación de la realidad que vive uno mismo? Ser versus querer. La fragilidad de la mente humana, aún muy desconocida, es la propia debilidad del ser humano en aceptar que las enfermedades mentales son afecciones sobre las que no se debe tener ningún tipo de pudor en reconocerlas, aunque no sean visibles. Las decisiones son la clave del deporte, pues es una de las disciplinas humanas en las que se toman más determinaciones, que deben ser correctas, en un menor espacio de tiempo. La mente es clave y es el factor diferencial de los más grandes.

Si hay una cosa que no tengo duda es que Ricky está entre ellos. La asertiva decisión que ha tomado le hace más relevante, tanto como deportista como individuo, y nos vuelve a demostrar que se puede ser un ejemplo de muchas maneras. Ya fue paradigmático en como quiso vivir, razonar y explicar la trágica enfermedad de su madre y como le transformó. Ricard Rubio es y será un gran ejemplo mientras él quiera serlo, porque los ejemplos se ejercen, no se postulan. Solo si él quiere dará el próximo paso. Si decide no hacerlo, nos tocará aceptar que así sea. Gracias, Ricky.