Opinión
El respeto a Marc Casadó
Marc Casadó no es un canterano más y su salida se debió gestionar con mucho más tacto
En el Barça, la producción de talento que llega de La Masia es ingente e imposible de asimilar en su totalidad. De ahí que este verano las salidas de futbolistas formados en casa sean más que en épocas anteriores. La dificultad para acudir al mercado de fichajes de otras ventanas tiene dos lecturas: por un lado, facilita la irrupción de jóvenes que buscan un hueco en la élite y, por el otro, esa misma presencia les pone en el escaparate. Es un pez que se muerde la cola y para nada es perjudicial para la gestión del primer equipo.
Muchos jugadores han tenido la oportunidad de probarse entre los grandes e intentar convencer a Flick (y a Koeman y a Xavi antes) de que han llegado para quedarse. Ahí están Gavi, Cubarsí, Fermín o Lamine Yamal, cuatro ejemplos. Si te ganas la confianza (de forma continuada y sin fisuras) del entrenador (Espart es el último ejemplo) el futuro empieza a teñirse de blaugrana. Si no, las puertas del fútbol profesional siguen absolutamente abiertas (Jofre Torrents, Tommy Marqués o Héctor Fort). Es poco probable que exista un solo socio o aficionado del Barça que no entienda la lógica instalada en el Camp Nou durante los últimos años. Jugar con once canteranos debe ser la consecuencia del impecable trabajo que se viene realizando, pero nunca la causa de su ascenso.
Hasta ahí, nada que objetar. Cada entrenador tiene sus preferencias y toca aceptarlas sin pedir demasiadas explicaciones. Lo que no puede de ninguna manera justificarse es no tratar con el más absoluto de los respetos a quienes, persiguiendo su sueño, se han topado con la necesidad del club y del cuerpo técnico de realizar cambios en el equipo. La dureza que supone en ciertos momentos formar parte del fútbol al más alto nivel no debe servir de excusa para perder las formas que merece un canterano como Casadó.
No es de recibo que Flick, en mitad del vestuario y ante el resto de sus compañeros, le diga que no se subirá al avión para viajar al triangular de Italia. A Marc, una persona inteligente, no hace falta que nadie le explique su situación porque le ha quedado muy clara siempre que (él) ha ido a preguntar al técnico alemán. Lo del dorsal tampoco ayuda porque nunca se ha negado a salir y lo único que ha pedido es tiempo (su agente, Jorge Mendes, le dijo que tuviera paciencia, que no había prisa) para elegir el mejor destino posible. Algo, por otro lado, absolutamente lógico y recomendable para su futuro. Apartarlo del día a día de los entrenamientos (junto a otros transferibiles) única y exclusivamente porque de él cuelga el cartel de salida no es admisible. No es justificable. Es una absoluta falta de respeto hacia un canterano que se ha ganado a la afición porque, de hecho, forma parte de ella. Respetar al club y su escudo es también respetar a Marc Casadó.
- Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: 'Os puedo asegurar que es por eso
- La respuesta del Atlético a Laporta: 'La única víctima del caso Julián somos nosotros
- Álvaro Cortés se marcha del Barça
- Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado
- La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Champions
- Miguel Galán denuncia el veto de Gil Marín al Barça por Julián Álvarez
- ¡Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid!
- Acuerdo verbal para el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad