El respeto a Marc Casadó

En el Barça, la producción de talento que llega de La Masia es ingente e imposible de asimilar en su totalidad. De ahí que este verano las salidas de futbolistas formados en casa sean más que en épocas anteriores. La dificultad para acudir al mercado de fichajes de otras ventanas tiene dos lecturas: por un lado, facilita la irrupción de jóvenes que buscan un hueco en la élite y, por el otro, esa misma presencia les pone en el escaparate. Es un pez que se muerde la cola y para nada es perjudicial para la gestión del primer equipo.

Casadó, en su presentación todavía con el dorsal 17 en el Trofeo Joan Gamper / Alejandro Garcia / EFE

Muchos jugadores han tenido la oportunidad de probarse entre los grandes e intentar convencer a Flick (y a Koeman y a Xavi antes) de que han llegado para quedarse. Ahí están Gavi, Cubarsí, Fermín o Lamine Yamal, cuatro ejemplos. Si te ganas la confianza (de forma continuada y sin fisuras) del entrenador (Espart es el último ejemplo) el futuro empieza a teñirse de blaugrana. Si no, las puertas del fútbol profesional siguen absolutamente abiertas (Jofre Torrents, Tommy Marqués o Héctor Fort). Es poco probable que exista un solo socio o aficionado del Barça que no entienda la lógica instalada en el Camp Nou durante los últimos años. Jugar con once canteranos debe ser la consecuencia del impecable trabajo que se viene realizando, pero nunca la causa de su ascenso.

Hasta ahí, nada que objetar. Cada entrenador tiene sus preferencias y toca aceptarlas sin pedir demasiadas explicaciones. Lo que no puede de ninguna manera justificarse es no tratar con el más absoluto de los respetos a quienes, persiguiendo su sueño, se han topado con la necesidad del club y del cuerpo técnico de realizar cambios en el equipo. La dureza que supone en ciertos momentos formar parte del fútbol al más alto nivel no debe servir de excusa para perder las formas que merece un canterano como Casadó.

Flick observa a Casadó en una imagen de la pasada temporada / Dani Barbeito

No es de recibo que Flick, en mitad del vestuario y ante el resto de sus compañeros, le diga que no se subirá al avión para viajar al triangular de Italia. A Marc, una persona inteligente, no hace falta que nadie le explique su situación porque le ha quedado muy clara siempre que (él) ha ido a preguntar al técnico alemán. Lo del dorsal tampoco ayuda porque nunca se ha negado a salir y lo único que ha pedido es tiempo (su agente, Jorge Mendes, le dijo que tuviera paciencia, que no había prisa) para elegir el mejor destino posible. Algo, por otro lado, absolutamente lógico y recomendable para su futuro. Apartarlo del día a día de los entrenamientos (junto a otros transferibiles) única y exclusivamente porque de él cuelga el cartel de salida no es admisible. No es justificable. Es una absoluta falta de respeto hacia un canterano que se ha ganado a la afición porque, de hecho, forma parte de ella. Respetar al club y su escudo es también respetar a Marc Casadó.