Respeten la democracia

Hace ya casi una semana que se celebraron las elecciones a la presidencia del Barça. Desde entonces, el equipo de Hansi Flick ha jugado un partido, ante el Newcastle, que hizo vibrar al Spotify Camp Nou. Siete goles para llegar hasta los cuartos de final de la Champions League.

A pesar de los días transcurridos y de la victoria azulgrana en la máxima competición continental, hay quien sigue sin encajar ni aceptar el resultado de las urnas. Hay gente que sigue criticando, por ejemplo, que Lamine Yamal diese su apoyo a Joan Laporta a pocas horas de abrise el colegio electoral vía redes sociales. Lo hacen tratando a Lamine de empleado y de no ser capaz de tomar sus propias decisiones, señalando a su representante, Jorge Mendes, como ejecutor. También hay gente que critica que Flick se decidiese abiertamente por Laporta. Dicen que lo hizo porque le debía al presidente haberlo sacado del paro. Muy poco conocen al técnico alemán, a quien se debe respetar solo por haber transformado un equipo que estaba triste en un grupo alegre, que hace disfrutar a la afición y que aspira a ganarlo todo.

Son los mismos que dicen que Laporta ha tenido la suerte de que la pelota entre. Digo yo que no será suerte. Tras acertar en su primera etapa en el palco con Frank Rijkaard y Pep Guardiola en el banquillo. Lo ha vuelto a hacer ahora con Flick. Como también lo ha hecho en los despachos. Lo hizo con Txiki Begiristain en su primera etapa y lo ha vuelto a hacer ahora con Deco. Pero es que son los mismos que no han dejado de criticar las obras del Spotify Camp Nou sabiendo que la junta directiva fue valiente iniciando la remodelación en tiempo de crisis. Son los que saben que era necesario hacer un estadio nuevo para multiplicar los ingresos y poder seguir compitiendo con los grandes de Europa.

Los socios y las socias del club hablaron el pasado domingo y lo hicieron de forma contundente. Lo que debía ser un plebiscito se convirtió en una contundente victoria de Laporta sobre Víctor Font. 32.934 votos fueron para el presidente saliente, un 68,18% del total. Y 14.385 fueron para Font, un 29,78%. Laporta sumó casi 3.000 votos más que en el año 2021, mientras Font tuvo más de 2.000 apoyos menos que en las anteriores elecciones, teniendo en cuenta también que en el 2021, 4.769 socios votaron a Toni Freixa. El resultado es claro. El socio apoya la gestión de Laporta de forma clara. Por ello, la nueva junta directiva, que tomará posesión del cargo el 1 de julio, merece tener tranquilidad para gobernar el club. Los que no estaban con ella deben respetar la democracia.