Respetad a Ter Stegen, respetad a nuestro capitán

Ter Stegen agrade a la afición su apoyo en Pucela / Valentí Enrich

La portería es la posición estrella de este mercado estival, y es justo que sea así; el Barça debe reforzarse en este sentido para acabar de completar una plantilla casi perfecta. Debemos agradecer los servicios prestados por Tek, jugador que hace menos de medio año estaba jugando al golf y bebiendo margaritas, por lo que ha aportado en momentos complicados y, sobre todo –como manifiestan todos los jugadores–, por el buen ambiente y la experiencia que ha aportado en el vestuario. Parece ser, según cuentan los expertos en fichajes y renovaciones, que va a alargar su contrato uno o dos años más, poniendo en el punto de mira a Ter Stegen.

No nos engañemos, el polaco tiene carencias en algunos aspectos; las salidas a destiempo han costado varios penaltis. Por otro lado, el alemán no está –como es normal– al nivel que tenía hace unos años. Entonces, si queremos perfilar milimétricamente el juego para así corregir los pocos errores que se cometieron esta pasada temporada, si no queremos encajar tantos goles para rematar el trabajo táctico de Flick, creo –y es mi opinión– que debemos traer a un portero de alto nivel, alguien que pueda marcar las diferencias.

Ter Stegen, nuestro capitán, parece ser el damnificado, más aún si son ciertas las noticias sobre la renovación de Tek. Pero de ahí a la campaña asquerosa que se ha montado en redes sociales, propulsada por unos descerebrados, hay un gran trecho. Ter Stegen, nuestro capitán, merece todos los respetos de los culés. Merece el reconocimiento unánime por lo que ha aportado a este club, tanto en momentos brillantes donde nos temían en todas partes como en tiempos de penurias donde nada salía y, en caso de que saliera algo, era en gran parte gracias a sus actuaciones.

No solo hemos ganado partidos gracias a él, también es admirable lo que aporta en el sentido humano: su conducta de capitán y su papel de hermano mayor para muchos de los chavales que han pasado por el equipo. Tratar de menospreciar todo esto, con escritos llenos de odio y carentes de sustancia y sentido, es injusto tanto para Ter Stegen como para el club.

Entre todos, ocurra lo que ocurra, debemos aplaudir y agradecer todo lo que ha aportado y sigue aportando el guardameta. Si se queda, animarlo y quererlo como siempre ha hecho la hinchada culé; si se va, levantarse, agradecer y aplaudir. Seamos serios y justos. Mostremos un poco más de respeto a nuestro portero y capitán.