Y de repente, Xavi

Xavi, en una imagen de archivo / EFE

Hace tiempo que no sabíamos gran cosa del anterior entrenador del Barcelona. Apenas por comentarios familiares sabemos que está disfrutando mucho de los suyos y viajando constantemente. Que es feliz, y muchos nos alegramos. Esta apartado del mundo del fútbol aunque no desconectado. Ayer se publicó en France Football su primera entrevista desde la abrupta salida del Barcelona. De hecho la entrevista realizada por Florient Torchut se realizó hace casi un mes en su casa pero ha visto la luz ahora.

Reconozco que cuando el Barcelona eligió a Xavi como entrenador me llevé una enorme alegría, como la mayoría de seguidores barcelonistas. Xavi sabe del cariño que le profeso desde que era casi un niño. Nuestra relación se enfrió algo durante su dirección del equipo. Una de las razones fue precisamente un artículo en el Diario SPORT en el que yo le decía que se había equivocado anunciando en diferido su marcha del Barcelona. Recibí un Whatsapp muy madrugador del propio Xavi, que no esperaba, pero confirmó que estaba molesto, que no sabíamos de verdad lo que se cocinaba dentro. Unos días después estuvo beligerante conmigo en una rueda de prensa.

No me alegro de tener razón pero unos meses después, en esa ceremonia de la confusión que fue su salida del Barcelona y acompañado de Joan Laporta reconocía que se equivocó el día del Villarreal al anunciar su salida, que se arrepentía y que ahora quería y se sentía con fuerzas de entrenar la temporada siguiente al equipo. Para mí no fue ningún consuelo. Xavi no imaginaba la alegría que suponían para mí sus victorias en el Barcelona. Vio enemigos y fantasmas por doquier.

Es más, cada vez que uno de nosotros elogia demasiado a Flick por un trabajo que, hasta ahora parece encomiable, siempre hay quien quiere ver en ello un ataque indirecto a Xavi. Reniego demasiado esto. Cada etapa es distinta y aunque algunos puedan pensar que Flick está sacando más rendimiento a varios jugadores debemos valorar el estado en el que dejo la plantilla Xavi, en pleno crecimiento de muchos de los canteranos. Él mismo reconoce errores, faltaría más, todos nos equivocamos, pero negarle la importancia del trabajo que hizo durante dos años y medio es tremendamente injusto.

Xavi reconoce errores, ser demasiado emocional por lo que para él implicaba dirigir al club de su vida. y reivindica parte del éxito en la valiente apuesta por los jóvenes de la cantera que ahora triunfan.

Xavi volverá a los banquillos la temporada próxima, posiblemente a un grande como se merece, y también se merecerá triunfar porque es fútbol puro y aunque él le ha dado mucho al fútbol y este también le debe mucho a gente como Xavi, y yo me alegraré, me alegraré porque a pesar de diferentes visiones en momentos, sigo teniendo un enorme cariño para el que para mí es el mejor jugador español de la historia. Y triunfará porque será un gran entrenador, y yo sólo espero estar ahí para disfrutarlo y contarlo.