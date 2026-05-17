Y de repente, Mourinho

Nuestra capacidad de sorpresa con la actual situación del Real Madrid ha quedado superada en las últimas semanas. Ya todo parece posible en el club que preside Florentino Pérez. Cada día hay una nueva sorpresa, cada día un nuevo enfrentamiento o una declaración más alta que la anterior que vuelve a prender la mecha de la inestabilidad y del estado actual de locura.

El último enfrentamiento entre la principal estrella del Madrid, Mbappé, y el efímero entrenador Álvaro Arbeloa pilló a todos con el pie cambiado, incluido al propio Arbeloa, que se tuvo que tragar el marrón de responder en caliente en rueda de prensa y logró salir más o menos con cierta dignidad, aunque con enorme malestar por la situación.

Arbeloa parece que morirá matando y que ha sacado su personalidad, aparcando al final el servilismo a la institución cuando ya estaba todo perdido. La impresión que da ese vestuario ahora mismo es de una ingobernabilidad absoluta. Los jugadores han vuelto a tener el poder del vestuario y casi del club.

Mbappé tiene muchos trofeos esta temporada, entre ellos muchos incendios que ha provocado dentro del club en su segunda temporada de blanco. Si uno se para a pensar, es rarísimo y difícil de explicar que el pichichi de la Liga en España acabe abucheado por su propia afición. Algo mal estará haciendo la estrella francesa, cada día más desapegada del madridismo y ejerciendo de cuarto delantero del Madrid, por detrás de Mastantuono o Gonzalo…

Es curioso cómo lo adivinó Joan Laporta, profetizando y diciendo que con Mbappé se distorsionaría el vestuario y que con él no envidiaba nada al Real Madrid por ese fichaje que muchos pensaron que sería la puntilla para el Barcelona de Flick. Lo clavó, y solo parece la punta del iceberg, pues no sabemos cómo puede terminar esta guerra interna y este atisbo de divorcio con la grada blanca del Santiago Bernabéu.

Otro adivino es Hansi Flick cuando dijo que “los egos matan el éxito” tras el empate del Barcelona en Vallecas. Lo que era un aviso premonitorio a los suyos para que se espabilaran antes de caer en la autocomplacencia se convirtió en una descripción de lo que ocurriría a lo largo de la temporada con su eterno rival, el Real Madrid. Ahí sí que el ego mató el éxito de la temporada, y de qué manera.

Dicen que ante grandes males, grandes remedios. Eso ha debido pensar Florentino Pérez a la hora de buscar una solución al desgobierno actual del club. Y es así como aparece en el horizonte Mourinho.

Si la solución actual del Real Madrid es Mourinho, es que el club, por dentro, está mucho peor de lo que nos imaginamos y que ese vestuario vuelve a ser incontrolable. Apañados están. Parece una huida hacia adelante desesperada. Y sin una solución fácil ni cercana. Y el Barcelona celebrando otra Liga.