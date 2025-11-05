Renunciar a la Superliga

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó los recursos que habían interpuesto la UEFA, la Liga y la Federación Española de Fútbol y volvió a dar la razón a los promotores de la Superliga europea. De hecho, desde que el juez instructor decidió dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estaba claro que la resolución del alto tribunal europeo sería una sentencia favorable a la empresa A22 y los clubes de fútbol promotores de la Superliga porque “el abuso de posición dominante” de la UEFA y las ligas es evidente.

Contra la resolución de la Audiencia se puede presentar recurso, pero el fondo de la sentencia no puede cambiar porque el pronunciamiento del TJUE es inapelable. También es probable que los tribunales fallen a su favor si la empresa y el Real Madrid, el único equipo que se mantiene firme en el proyecto lanzado en abril de 2021, presentan una demanda por daños y perjuicios. Estiman que podría ser de unos 4.500 millones de euros.

El proyecto que lanzaron 12 clubs europeos contenía errores flagrantes y las correcciones que realizaron meses después, también. La mayoría de equipos se desentendieron enseguida por las presiones de los gobiernos y las aficiones, primero, y cuando se vio que ese proyecto primigenio no saldría bien, los siguientes. El último en hacerlo —aunque no lo ha explicado oficialmente— es el FC Barcelona. Es una desafección que no se comprende, y menos ahora.

La Superliga europea será una realidad antes que tarde porque la actual estructura del fútbol europeo es insostenible, económica y competitiva, sobre todo para los clubs. La pugna se reduce a quien la diseñará y, sobre todo, a quien la gobernará. Por eso sorprende que los clubs no hagan valer la sentencia del TJUE, y que renuncien a la fuerza de la razón para influir y participar en su diseño y su gobernanza, al menos, y que se plieguen sin saberse a cambio de què al abuso de la UEFA y las ligas.