Renueven ya a Eric Garcia, por favor

Tras un buen verano de la dirección deportiva del Barça, dirigida por Deco, con incorporaciones importantes como las de Joan Garcia y Marcus Rashford, ingresos significativos en salidas y ampliaciones de contrato necesarias, la renovación de Frenkie de Jong es el próximo objetivo del club azulgrana. El neerlandés acaba contrato en 2026 y, tras cambiar de representante, está prácticamente de acuerdo con el club para seguir hasta el 2029. Buena noticia para un Hansi Flick que tiene a De Jong entre sus jugadores imprescindibles y también para el presidente, Joan Laporta, todo un enamorado de la escuela del Ajax y del juego del centrocampista neerlandés.

Ahora bien, si importante es la renovación de Frenkie, de vital importancia es también la de Eric Garcia, otro jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio y que en estos momentos es el mejor defensa del FC Barcelona.

Parecía el de Martorell destinado a ser esta temporada un jugador importante ayudando desde el banquillo y se ha convertido en indiscutible para Flick, habiendo dejado de jugar solo cinco minutos en la Liga. Ha tenido paciencia, ha trabajado duro y su momento ha llegado. Su presencia en la plantilla se antoja imprescindible, habiendo cogido el relevo de Iñigo Martínez y, con 24 años, debe seguir mucho más tiempo en el Barça, su equipo de toda la vida y del que han sido seguidores toda su familia.

Compromiso con el club lo ha mostrado siempre. Siendo jugador del Manchester City, club al que se fue al iniciar su etapa de juvenil, no quiso renovar, aunque Pep Guardiola quería que siguiese, para volver a casa a coste cero. Lo hizo en el verano de 2021. En verano de 2023, cuando el Barça tenía problemas de ‘fair play’ y sudaban en la dirección deportiva para inscribir a Joao Félix y Joao Cancelo, aceptó salir cedido al Girona el último día de mercado para ayudar al club. El pasado curso, cuando tenía pensado seguir a las órdenes de Míchel en Montilivi, no puso ni un problema cuando Flick, ante la falta de efectivos, no le dejó salir. Ni en verano ni en invierno, aunque esta segunda vez fue más porque el alemán valoraba mucho la calidad del defensa catalán. Además, no ha alzado nunca la voz y ha jugado allí donde le ha dicho el entrenador. Es central, pero ha actuado de lateral derecho, de lateral izquierdo y de pivote.

Tiene el alemán una joya en Eric Garcia, lo sabe y por ello aprieta para que renueve. Deco también está por la labor y el jugador solo piensa en azulgrana. Por rendimiento, quizá le salga al Barça ahora un poco más cara la continuidad del de Martorell. En cualquier caso, será merecido. Por rendimiento y también por compromiso.