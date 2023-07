Renovar a Ter Stegen es un sabia decisión

El Barça quiere renovar a Ter Stegen hasta el 2028, cuando tenga 36 años. Sabia decisión. Puede que en un principio parezca que cinco años es un plazo demasiado largo en el que pueden pasar muchas cosas, entre ellas que el portero alemán entre en el declive de su carrera. Pero hay que poner las cosas en su auténtico contexto, en la realidad del fútbol de hoy en día, que no es otra que los futbolistas que están a punto de entrar en el último año de su contrato tienen todas las ventajas para marcharse sin dejar ni un euro en caja.

Es el caso de Ter Stegen, que termina contrato en 2025, lo cual quiere decir que el año viene ya le estarán llenando la cabeza de agua sucia. Y, sin duda, que el Barça se vería abocado a renovarle en desventaja o a esperar acontecimientos que en ningún caso presagiarían nada bueno. Mejor hacerlo ahora, cuando aún tiene dos años por delante. Y, sobre todo, mejor hacerlo ahora porque está absolutamente contrastada su calidad futbolística y humana.

UN GRAN PORTERO. Como digo, me parece perfecto renovar a Ter Stegen aunque sea hasta los 36 años. Los grandes porteros no tienen edad. Es la manera de asegurarse al mejor portero de Europa, si quieren junto a Courtois y Oblak, y cerrar la puerta a una salida que, sin duda, sería traumática porque dejaría desnudo al equipo en una posición determinante. Miren, con el portero no se juega. No hay ningún equipo grande sin un gran portero. El Dream Team de Cruyff, con Zubizarreta; el Pep Team, con Valdés. La última Champions del Barça, con el propio Ter Stegen. La selección de la triple corona, con Casillas. El actual Madrid, con Courtois. Por cierto, ya puede dar gracias Florentino Pérez a que se le atascara el fax la noche que iba a fichar a De Gea... Si nos vamos más atrás, la Real Sociedad campeona de Liga tenía a Arkonada. Cada gol que evita el portero vale tanto como el gol que marca un delantero, lo único que en la balanza mediática pesa más el goleador. El Barça puede dar fe de ello. Ter Stegen ha ganado esta Liga tanto, o más, que Lewandowski. El día que se vaya le echaremos en falta. Cuanto más tarde sea, mejor.