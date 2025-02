Renovar a Lamine Yamal hasta que se retire

X

De la temporada del Barça hay quien destaca, con mucha razón, el talento de Hansi Flick para sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, la sorprendente capacidad goleadora de Lewandowski cuando muchos creíamos que estaba ya para la jubilación o el excepcional rendimiento de Raphinha. Se podría añadir la magia de Pedri, el temporadón de Pau Cubarsí o la regularidad de Jules Koundé.

Cierto, todos merecen un lugar destacado, pero que me disculpen todos ellos, porque el auténtico fenómeno del año, y quizás de la década, se llama Lamine Yamal. El joven futbolista del Barça es la clave del buen juego de esta temporada, su impresionante explosión es el factor que explica por qué el equipo está vivo en todas las competiciones y ha crecido de manera exponencial.

Lamine no sólo desestabiliza las defensas rivales, con ‘slaloms’ tan maravillosos como el que hizo ayer contra el Alavés en el que dejó atrás hasta a ocho defensas, sino que además hace mucho mejores a sus compañeros. Las estadísticas no mienten: sin él en el campo, el equipo baja en picado sus prestaciones y los ataques son sumamente más previsibles. Puede haber futbolistas más goleadores, más fuertes o incluso más rápidos, pero hoy no hay en el mundo un talento más desequilibrante, ni existe un jugador con tanta capacidad de condicionar el juego como Lamine.

Desde Messi no se recuerda una irrupción tan deslumbrante ni tan prematura: casi parece un chiste que este jugador que toma las decisiones de un veterano y que está destinado a marcar una época tenga solo diecisiete años y no pueda ni tener carné de conducir.

Justamente por su condición de menor de edad, en el horizonte inmediato aparece una fecha clave, el próximo 13 de julio, en el que cumplirá 18 años. Será entonces cuando el Barça debe renovar a Lamine con un nuevo contrato profesional, como es preceptivo cuando se llega a la mayoría de edad. La continuidad de Lamine no está en duda, como se encargó de recordar hace unas semanas su agente Jorge Mendes.

Lamine sabe que sin el Barça su explosión no se habría producido y que no hay mejor club para seguir desarrollando su inmenso talento. Sin embargo, lo que se espera de este nuevo contrato es que refleje el nuevo ‘status’ de la joven perla en la plantilla, que debería pasar a ser el jugador mejor pagado, con la única excepción de Lewandowski, un caso especial por su edad y las circunstancias en las que vino al club tras el atropellado adiós de Messi.

Hasta la fecha, Lamine cobra uno de los salarios más bajos de la plantilla, y su contrato no refleja para nada la realidad que vemos cada partido en el campo. Para actualizar su ficha, el club deberá antes trabajar a fondo para liberar masa salarial, desprenderse de futbolistas con sueldos desactualizados y crear las condiciones para atar a su joven estrella. Mucho más que cualquier fichaje, la noticia que el socio del Barça espera hoy con más ilusión es la renovación de Lamine.