Renovad ya a Flick

Flick sonríe durante la rueda de prensa en la Joan Gamper / Ferrándiz

Todos coincidiremos en que muy buena parte del éxito de la presente temporada, hasta el momento, corresponde al técnico alemán Hansi Flick. Todos estaremos de acuerdo por tanto en una renovación más que merecida. El mandato del presidente Laporta concluye en junio del 2026, exactamente igual que el contrato del entrenador alemán con el Barcelona.

Flick, al llegar a Barcelona, firmó dos temporadas. Parece normal que los presidentes no vinculen el futuro de la entidad más allá de su mandato para no atar las manos a sus sucesores y más en puestos muy relevantes o de máxima confianza como es el de entrenador. Aún no sabemos si Laporta se presentará a la reelección pues no dio pistas en la última rueda de prensa, pero aunque no lo hiciera creo que hay consenso en el barcelonismo. No creo que alargar ahora el contrato del actual entrenador provocara mucha polémica por mucho que algún posible candidato ya tenga en mente un inquilino nuevo a su gusto para el futuro.

Ahora es el momento de la renovación, de darle confianza y más tranquilidad, si cabe, a Hansi Flick. Primero porque ha demostrado sobradamente que se lo merece, se ha integrado perfectamente en el club y ha asimilado la filosofía de la cantera como el que más, aprovechando los recursos del plantel y apostando descaradamente por la gente de la casa. No hay dudas de que con él en el banquillo en el futuro los nuevos valores que vayan saliendo desde abajo seguirán teniendo muchas oportunidades y se sentirán valorados en este club, y eso es un enorme patrimonio para el Barcelona.

Flick tiene muy buena imagen tanto dentro del barcelonismo como fuera de él. Es un entrenador que cae bien, seas del equipo que seas. No genera polémicas, apenas ha levantado el tono de su mensaje en los ya más de cinco meses que lleva al frente del Barcelona. Incluso su única expulsión en Liga ha reconocido el propio estamento arbitral que fue un grave error.

No sabemos el tiempo que le durará la ilusión por dirigir al Barcelona, pues también ha dicho que en un futuro se ve con sus nietos en Alemania. Flick tiene 57 años en la actualidad y hay que ver las ganas que le quedarán de entrenar mucho tiempo más. Hay que darle el cariño necesario para que se sienta a gusto en el Barcelona y quiera alargar su proyecto. Con lo difícil que es lograr estabilidad en ese banquillo y habiendo logrado traer un técnico que genera tanta naturalidad y afronta con tanta serenidad las situaciones en un club tan difícil, sería una lástima que no esté mucho tiempo.

Ya le hemos visto incluso afrontar situaciones delicadas y tampoco se ha salido de su línea de tranquilidad, no se ha puesto nervioso. Y ya hemos visto que sabe hacer jugar y muy bien al equipo. Por favor, renueven ya a Flick, se lo ha merecido.