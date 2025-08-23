Flick, en el campo del Levante

Un Barça muy previsible y con una posesión del 86% realizó unos primeros mediocres 45 minutos ante un Levante cerrado en su área. Parecía que ningún futbolista se había sentido aludido por la reprimenda de su entrenador tras el primer partido de Liga. Solo Rashford apuntaba detalles de su calidad, pero ni el propio Casadó, que gozó de una sorprendente oportunidad, ni el propio Lamine Yamal aportaban lo esperado. A todo eso, un penalti dudoso por manos de Balde propició el dos a cero a favor del Levante.

Sin embargo, tras el descanso, apareció el Barça de Flick y en tan solo cinco minutos se consumó la remontada. Pedri desde fuera del área marcó un golazo y dos minutos más tarde fue Ferran quien remató a gol tras un córner.

Con el empate, los azulgranas volvieron a bajar el ritmo, pero Flick demostró una vez más que es un técnico valiente. Así que jugaron los últimos quince minutos con solo tres defensas y todos los atacantes, incluido Lewandowski, sobre el terreno de juego. Eso propició un ataque constante de los azulgranas, que acabó con el gol que consumaba la victoria. Fue tras un magistral centro de Lamine Yamal que acabó en un gol en propia puerta. Una remontada tan espectacular como peligrosa.

El Barça no puede jugar con fuego porque un día se quemará. Los de Flick deben salir a sentenciar este tipo de partidos, no puede perdonar como lo hicieron en la primera parte y deben imponer un mayor ritmo de juego. No obstante, esto acaba de empezar, ya son líderes y tienen a un jugador que como Lamine Yamal que puede decantar un encuentro aun jugando por debajo de su nivel habitual. Pues eso, que dos partidos como visitante y seis puntos en el bolsillo. La semana que viene toca el campo de Rayo.

Por cierto, las camisetas de los ayudantes de Flick lucían en la espalda publicidad de la República Democrática del Congo. Hace unos años era de Unicef…