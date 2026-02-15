La remontada en Copa es posible

Una tangana durante el Atlético - Barça de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 / Dani Barbeito

Realistas y pesimistas los hay por todos los lados. Tras perder por cuatro a cero ante el Atlético de Madrid casi todos se apresuraron a sentenciar que el Barcelona estaba eliminado de la Copa del Rey y que no tenía ninguna opción de remontar la eliminatoria. Es lo fácil, y lo lógico si es que en fútbol imperara solo la lógica. Pero por fortuna no siempre es así. Para no creer en la remontada ya están muchos. Lo bonito ahora es tener fe y creer que es posible. Por muchas y poderosas razones.

Una, porque el equipo venía de ganar 17 de 18 partidos y perder sin merecerlo uno en San Sebastián, y se merece el apoyo de la afición que tiene que tratar de devolverle las muchas alegrías que le han dado estos futbolistas durante el último año u medio, con cuatro títulos logrados, de momento.

Dos porque cuanto más grande es el desafío, más difícil es el reto, más se valora y se disfruta, más se celebra. Y en lo que sí coincidimos casi todos es que es una misión altamente complicada, claro.

Tres, porque Hansi Flick así lo pidió nada más acabar el partido en Madrid, el apoyo de los suyos como fue espectacular e impresionante el apoyo de la afición del Atlético de Madrid a los colores rojiblancos.

Cuatro. Porque no puede haber otro arbitraje y VAR tan malo para el Barcelona como el del jueves que perdonó una roja a Giuliano y anuló un gol que perece legal al Barcelona.

Cinco, porque el nuevo Camp Nou aún no ha vivido su primera gran noche mágica y es un buen momento para estrenarlo y ojalá que ya con el Gol Nord y la apariencia de auténtica caldera ya completada.

Seis, porque si el Atlético de Madrid le hizo cuatro goles en 45 minutos al Barcelona, ¿cómo no le va a poder hacer cuatro goles el Barcelona de Lamine Yamal, ya con Pedri y Raphinha al Atlético en 90 minutos con su afición detrás llevándole en volandas?

Y siete porque es el Barça, y eso obliga a salir a intentar lo posible y lo imposible y siempre ha honrado la Copa del Rey como lo que es el auténtico Rey de Copas con 32 títulos Ganados por creer que se podían ganar.

La eliminación ya la das por hecha y así disfrutarás de una noche y te ilusionarás con algo especial.

Recuerdo en la rueda de prensa previa al Barcelona-PSG, histórico del 6-1 y el gol apoteósico de Sergi Roberto que le pregunté a Luis Enrique cómo esperaba o imaginaba que podía ser el partido tras el 4-0 de la ida y me quedó una frase que dijo convencido: “De lo que estoy seguro es que durante algún momento del partido tendremos la eliminatoria a tiro….”. Entonces nos pareció algo sobrado o exagerado, pero era Luis Enrique, un tipo que no se rendía nunca. Y vaya si la tuvieron, la tuvieron y la remataron cuando casi nadie creía ya en ello. Esa es la fuerza de un equipo campeón, el espíritu de equipo ganador, que empieza por creer.