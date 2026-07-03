El reloj es del Barça

Hay clubes que compran jugadores y hay clubes que compran relojes. Porque en determinadas operaciones, el mejor fichaje no es el jugador, sea defensa, medio o delantero. El mejor fichaje es el tiempo. El FC Barcelona ya ha puesto las cartas sobre la mesa: 100 millones de euros por Julián Álvarez. Una cifra que todos los analistas consideran generosa o cuando menos, ajustada al valor real de mercado. El Atlético de Madrid, en cambio, pide 150 ¡150! O lo que es lo mismo, 150 millones de euros de nostalgia, rabia incontinente, orgullo revanchista y contabilidad creativa.

Pero bueno… Hasta aquí, una negociación cualquiera.

Pero entonces aparece Julián Álvarez. Y habla. Y ahí, todo salta por los aires. En el instante exacto en que un futbolista anuncia que quiere abandonar un club y que, además, su destino soñado es un club rival, la indignación se dispara y el precio se desploma. Empieza a bajar, no por capricho, sino por economía básica. El activo ya no pertenece únicamente al vendedor, también pertenece a la voluntad jugador; y de saberse (que ya se sabe), hasta del club comprador. Quien hoy tiene un problema no es Joan Laporta. Y mucho menos Deco. El problema aterriza directamente en los despachos del Metropolitano, y, sobre todo, en la mesa de Apollo, accionista mayoritario del Atlético. Porque las declaraciones del argentino no son una entrevista. Son un misil Tomahawk solicitado, impactando en la línea de flotación de su nueva marca, que es no otra que: Atlético de Madrid.

Cuando la principal estrella de tu proyecto proclama que quiere marcharse y hacerlo, precisamente, al Barça, el mensaje al mercado resulta demoledor. La pregunta deja de ser cuánto vale Julián Álvarez. La pregunta pasa a ser cuánto pierde el Atlético cada día que mantiene a un futbolista que públicamente no quiere estar. La marca también cotiza, señores, y sufre. Y también se deprecia. Cada jornada que pasa sin resolverse el asunto, aumenta el ruido, se deteriora la autoridad del club y se multiplica la sensación en el mundo, de que ni siquiera su mejor jugador desea estar. Por eso el Barça no debe correr. La oferta existe. Es sólida. Es coherente. Es suficiente. Y, con la inacción del Barça, la prisa cambia de camiseta. Porque quien necesita sacar cuanto antes de su ecosistema a un futbolista que erosiona el prestigio, la credibilidad y el valor de su marca no es el Barcelona. Es el Atlético de Madrid.

Y el reloj, ese implacable negociador silencioso, pérfido y voraz, hace tiempo que dejó de jugar de rojo y blanco.

Tic, tac.